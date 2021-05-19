ПФР: пенсии россиян могут получать их наследники

Накопительную часть пенсии россиян могут получать их наследники. Гражданин имеет право определить своих правопреемников заранее.
Получить накопительную часть своей пенсии можно при достижении 60 лет мужчинами и 55 лет — женщинами. «В случае, если смерть гражданина наступила до назначения ему накопительной пенсии, накопления могут получить правопреемники», — сообщается на официальном сайте отделения Пенсионного фонда России по Кировской области. Чтобы назначить своих правопреемников, гражданин должен подать заявление в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд, если накопления формируются там.
Если наследник не назначен, то в первую очередь накопления получат дети, как родные, так и усыновленные. Затем наступает черед супруга и родителей (усыновителей). Если они отсутствуют, то деньги перейдут к правопреемникам второй очереди: братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Чтобы получить накопления, правопреемники должны не позднее шести месяцев обратиться в пенсионный фонд.
Накопительная часть пенсии формируется у граждан 1967 года рождения и моложе. Также она может быть у мужчин 1953 -1966 и женщин 1957—1966 годов рождения, за которых работодатель уплачивал страховые взносы на накопительную пенсию в 2002—2004 годах.
Ранее в ПФР сообщили, что государство снизит траты на поддержку самостоятельного накопления гражданами пенсионных средств. Это связано со скорым завершением программы софинансирования добровольных взносов в накопительную часть обязательного пенсионного страхования (ОПС). Сумма приблизилась к историческому минимуму, отмечает телеканал 360. Так, субсидии снизились до трех миллиардов рублей.
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