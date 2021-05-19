ПФР: пенсии россиян могут получать их наследники

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Граждане могут сами назначить наследников своих пенсий Фото:

Накопительную часть пенсии россиян могут получать их наследники. Гражданин имеет право определить своих правопреемников заранее.

Получить накопительную часть своей пенсии можно при достижении 60 лет мужчинами и 55 лет — женщинами. «В случае, если смерть гражданина наступила до назначения ему накопительной пенсии, накопления могут получить правопреемники», — сообщается на официальном сайте отделения Пенсионного фонда России по Кировской области. Чтобы назначить своих правопреемников, гражданин должен подать заявление в ПФР или в негосударственный пенсионный фонд, если накопления формируются там.

Если наследник не назначен, то в первую очередь накопления получат дети, как родные, так и усыновленные. Затем наступает черед супруга и родителей (усыновителей). Если они отсутствуют, то деньги перейдут к правопреемникам второй очереди: братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам. Чтобы получить накопления, правопреемники должны не позднее шести месяцев обратиться в пенсионный фонд.

Накопительная часть пенсии формируется у граждан 1967 года рождения и моложе. Также она может быть у мужчин 1953 -1966 и женщин 1957—1966 годов рождения, за которых работодатель уплачивал страховые взносы на накопительную пенсию в 2002—2004 годах.

Ранее в ПФР сообщили, что государство снизит траты на поддержку самостоятельного накопления гражданами пенсионных средств. Это связано со скорым завершением программы софинансирования добровольных взносов в накопительную часть обязательного пенсионного страхования (ОПС). Сумма приблизилась к историческому минимуму, отмечает телеканал 360. Так, субсидии снизились до трех миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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