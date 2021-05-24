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В ЕР раскрыли число тюменцев, готовых проголосовать на праймериз

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Праймериз
Праймериз ЕР пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Не менее 57 тысяч жителей Тюменской области смогут проголосовать на праймериз «Единой России». Такие данные на утро 25 мая URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«На сайте предварительного голосования зарегистрировалось около 57 тысяч человек. Регистрация еще открыта, она будет доступна до 28 мая», — рассказали в партии. Праймериз, на которых жители определят кандидатов в государственную, областную и городскую думу Тюмени, пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая.

Ранее агентство писало, что в праймериз ЕР массово заставляют участвовать тюменских учителей, якобы этот вопрос курировался администрацией города. В партии и в мэрии Тюмени свою причастность опровергли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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