Тюменских учителей заставляют голосовать на праймериз ЕР

Преподаватели должны обеспечить явку на праймериз единороссов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменских учителей заставляют регистрироваться на сайте праймериз «Единой России» для дальнейшего голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в преподавательской среде. По словам инсайдера, школы отчитываются о количестве зарегистрированных перед мэрией Тюмени.

Инсайдер предоставил агентству скрин переписки из рабочего чата тюменской средней школы №43. В беседе человек, обозначенный как Дмитрий Бородин (имя совпадает с именем директора школы, опубликованном на сайте учебного заведения — прим. ред.), призывает коллег пройти регистрацию как можно быстрее.

«Вчера на планерке всем раздали буклеты о предварительном голосовании. Прошу всех пройти регистрацию в кратчайшие сроки и сообщить об этом мне. Мы подаем количество ежедневно в департамент образования», — пишет Бородин.

Получить комментарий в 43-й школе не удалось — в приемной не ответили на звонки. В реготделении ЕР URA.RU заявили, что никаких рекомендаций по привлечению к праймериз учителей не давали. В департамент образования Тюмени направлен запрос, ответ на него пока не получен.

Ранее агентство сообщало, что в предварительном голосовании ЕР заставляют участвовать работников бюджетной сферы Ишима. Праймериз пройдут в онлайн-формате с 24 по 30 мая.