Автоюристы напомнили о штрафах и лишении прав за сбитых животных

За сбитое на трассе животное водителям грозят штрафы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Водителю, сбившему животное на трассе, может грозить штраф от 200 до 80 000 рублей. А в случае оставления места ДТП автовладельца ждет до полутора лет лишения прав, или арест до 15 суток. Об этом URA.RU рассказали автоэксперт, правозащитник Юрий Панченко и автоюрист Дмитрий Славнов.

«Все животные относятся к охотничьим угодьям, если сбить животное, то это считается нанесением ущерба именно охотничьему угодью. За такое ДТП предусмотрен штраф, за волков или лис: 200-300 рублей. Есть и тяжеловесы, лось — 80 000 рублей. Находится ли животное в красной книге, особой разницы для приказа, который регламентирует штрафы, нет, поскольку нанесен ущерб государству. Все животные, у которых нет физических или юридических хозяев, принадлежат государству. Если покинуть место ДТП, то автомобилиста ждет от года до полутора лет лишения прав, или арест до 15 суток», — сообщил Юрий Панченко.

По словам Дмитрия Славнова, в случае ДТП с лесным зверем необходимо, в первую очередь, вызвать сотрудников ГИБДД. «Если случилось ДТП с животным, то надо вызвать сотрудников ДПС, чтобы они зафиксировали повреждения автомобиля и сбитое животное. После этого инспектора обратятся в лесоохрану. У них есть список штрафов за сбитых зверей, согласно которому автовладелец будет оплачивать ущерб. Если водитель после аварии покинул место ДТП, то по статье 12.27 части 2 ему будет грозить от года до полутора лет лишения прав», — уточнил порядок действий Славнов.