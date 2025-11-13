Мерц попросил Зеленского ограничить выезд украинцев в Германию
По словам канцлера Германии, молодые мужчины «нужны» на Украине
Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0
Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ограничить выезд молодых украинцев из страны. Об этом глава немецкого правительства заявил ходе конгресса в Берлине.
«В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским я поднял вопрос о необходимости удержания молодых мужчин на Украине. Они необходимы своей стране и должны нести службу там, а не ехать в ФРГ», — приводит газета Die Welt слова Мерца.
Кроме того, глава немецкого правительства подтвердил намерение ограничить предоставление гражданских пособий некоторым категориям украинских беженцев. Напомним, что 28 августа на Украине вступило в силу постановление, которое разрешает мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет (включительно) выезжать из страны во время военного положения. После этого в социальных сетях появились видеоматериалы, демонстрирующие очереди на контрольно-пропускных пунктах, — сообщалось, что молодые украинцы активно пользуются новой возможностью, чтобы покинуть страну.
Начиная с 1 апреля 2025 года граждане Украины, которые будут прибывать в Германию, получат статус лиц, ищущих убежище, вместо статуса беженца. Данная мера повлечет за собой уменьшение объема льгот для вновь прибывших лиц.
