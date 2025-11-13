Врач напомнил о неочевидной прививке, которую нужно успеть сделать осенью

Поставить прививку можно в поликлинике, к которой прикреплен человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В разгар сезонного подъема заболеваемости врачи акцентируют внимание на важности вакцинации. Главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов призвал граждан сделать прививки от гриппа и пневмококка, чтобы защитить себя от тяжелых форм пневмонии.

«От гриппа вакцинацию нужно делать ежегодно. Для того, чтобы сформировался иммунитет, нужно две недели. <...> Пневмокок — это возбудитель, который вызывает наиболее тяжелые формы пневмонии. От него прививка делается по определенной схеме: она начинается в детском возрасте, а у пожилых людей — 2 раза с интервалом в 5 лет», — сказал Осипов в беседе с «Радио 1».

По словам врача, состав противогриппозной вакцины ежегодно корректируется. Изменения вносятся на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и данных мониторинга, которые предоставляет Роспотребнадзор. Это необходимо для того, чтобы вакцина обеспечивала защиту от наиболее распространенных в данный момент штаммов вируса.

