Врач напомнил о неочевидной прививке, которую нужно успеть сделать осенью
Поставить прививку можно в поликлинике, к которой прикреплен человек
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В разгар сезонного подъема заболеваемости врачи акцентируют внимание на важности вакцинации. Главный врач Домодедовской центральной больницы Андрей Осипов призвал граждан сделать прививки от гриппа и пневмококка, чтобы защитить себя от тяжелых форм пневмонии.
«От гриппа вакцинацию нужно делать ежегодно. Для того, чтобы сформировался иммунитет, нужно две недели. <...> Пневмокок — это возбудитель, который вызывает наиболее тяжелые формы пневмонии. От него прививка делается по определенной схеме: она начинается в детском возрасте, а у пожилых людей — 2 раза с интервалом в 5 лет», — сказал Осипов в беседе с «Радио 1».
По словам врача, состав противогриппозной вакцины ежегодно корректируется. Изменения вносятся на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и данных мониторинга, которые предоставляет Роспотребнадзор. Это необходимо для того, чтобы вакцина обеспечивала защиту от наиболее распространенных в данный момент штаммов вируса.
Осипов также подчеркнул, что время для вакцинации еще не упущено, и призвал не откладывать прививку. Он отметил, что вакцинация — это эффективный и простой способ предотвратить госпитализацию и минимизировать риск развития тяжелых осложнений. Поставить прививку можно в поликлинике, к которой прикреплен человек.
