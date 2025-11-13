Глава Карелии рассказал о пилотах, которые погибли в авиакатастрофе
13 ноября 2025 в 23:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По имеющейся информации, погибшие пилоты являлись военнослужащими 159-го авиационного истребительного полка. Экстренные службы продолжают работу на месте авиакатастрофы. Об этом заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
