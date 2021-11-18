В соцсетях выбирают преемника Путина. «Возраст от 40 до 50!»

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Пользователи выдвигают своих кандидатов Фото:

Выборы президента России пройдут в 2024 году. Пользователи в соцсетях уже высказывают свои предположения, каким будет преемник нынешнего российского лидера Владимира Путина, а кто-то даже называет фамилии.

«Не знаю, кто будет. Но то, что будет жестче Путина, это точно», — высказал свое предположение пользователь ludm2858 в TikTok.

Пользователи называют важные для них характеристики будущего президента
Некоторые на роль преемника Путина пророчат премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Также предлагают кандидатуры спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны РФ Сергея Шойгу
А кто-то предлагает остаться Путину на еще один срок
Некоторые интересуется, подходит ли мэр Москвы Сергей Собянин по возрасту в президенты
А другие выступают против этих кандидатур
… и аргументируют эту позицию

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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