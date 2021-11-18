Пользователи выдвигают своих кандидатов
Выборы президента России пройдут в 2024 году. Пользователи в соцсетях уже высказывают свои предположения, каким будет преемник нынешнего российского лидера Владимира Путина, а кто-то даже называет фамилии.
«Не знаю, кто будет. Но то, что будет жестче Путина, это точно», — высказал свое предположение пользователь ludm2858 в TikTok.
Пользователи называют важные для них характеристики будущего президента
Некоторые на роль преемника Путина пророчат премьер-министра РФ Михаила Мишустина
Также предлагают кандидатуры спикера Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны РФ Сергея Шойгу
А кто-то предлагает остаться Путину на еще один срок
Некоторые интересуется, подходит ли мэр Москвы Сергей Собянин по возрасту в президенты
А другие выступают против этих кандидатур
… и аргументируют эту позицию
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