Защищать мэрию Екатеринбурга от кибератак будет москвич

За подбор нового руководителя, говорят, отвечала Марина Фадеева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Департамент информатизации мэрии Екатеринбурга возглавит менеджер из Москвы, сообщил источник URA.RU во властных структурах. По словам собеседника агентства, таков итог кастинга, который проводила вице-мэр, руководитель аппарата горадминистрации Марина Фадеева.

«Это будет человек из Москвы. Приступит к работе в январе», — поделился собеседник агентства. Фамилия приглашенного управленца держится в тайне.

В разговоре с URA.RU Марина Фадеева подтвердила, что кадровое решение принято, но не стала раскрывать подробности, пока не подписаны соответствующие бумаги. «Могу лишь сказать, что это высококвалифицированный профессионал, способный выполнять задачи, который ставит передо мной глава [города]», — отметила она.

Департамент информатизации появился в мэрии в феврале 2019-го. Среди его задач — управление данными городских органов власти, защита информации, составляющей тайну. При мэре Александре Высокинском департамент подчинялся напрямую ему, начальником был его друг Александр Немтинов. В апреле 2021-го новый мэр — Алексей Орлов — передал департамент в ведение Фадеевой, своей ближайшей соратницы. За месяц до этого подразделение возглавил Алексей Сабуров. В октябре он вернулся в областной кабмин. Источники URA.RU называли поиск нового руководителя основным кадровым испытанием для Фадеевой.