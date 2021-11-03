Свердловские инсайды: жену вора ищут в министерстве

С праздником! Коллаж URA.RU

Пока находящийся в отпуске губернатор Евгений Куйвашев готовит серьезный разговор с олигархами, Москва поставила его подчиненным жесткий дедлайн. Неспокойно и в Роспотребнадзоре — руководством ведомства заинтересовалась прокуратура. Зато повод для радости появился у депутата заксо Елены Чечуновой: ей прочат карьерный взлет, который удивит всех.

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Полпред встал на сторону Куйвашева

Евгения Куйвашева (слева) заочно поддержал полпред Владимир Якушев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев заручился мощной поддержкой перед выборами главы региона в 2022 году. По слухам, в момент, когда определяется судьба грядущей кампании, на стороне Куйвашева оказалось уральское полпредство и его руководитель Владимир Якушев. В таком случае для действующего губернатора, как говорят его подчиненные, все складывается «весьма позитивно».

Губернатор соберет олигархов на разговор

В резиденции шепчутся, что после возвращения губернатора Евгения Куйвашева из отпуска планируется его встреча с руководителями крупнейших ФПГ области. Причина, объясняют инсайдеры, очевидна — выборы главы региона осенью 2022 года. «Накануне прошлой кампании такая встреча тоже проводилась», — напоминают чиновники.

У Шмыкова — две недели на выполнение спецзадания

Свердловские власти столкнулись с проблемой. Оказывается, Москва поставила задачу, чтобы охват всероссийской переписи населения в регионах был не ниже 90%. В Свердловской области сейчас — около 50%. Говорят, и. о. губернатора Алексей Шмыков уже оценил серьезность положения: совещания на эту тему он проводит два-три раза в неделю. Перепись продлится до 14 ноября.

В правительстве забыли Салихова

Коллеги совсем не вспоминают Азата Салихова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поговаривают, замгубернатора Азата Салихова с недавних пор стал удивительно незаметной фигурой. После несостоявшегося перехода в заксобрание, о котором упрямо распускали слухи, чиновник пропал из повестки и разговоров коллег. «Азат Равкатович участвует в совещаниях, общается с коллегами. Все как раньше. Но между собой в диалогах про него больше не вспоминают», — делятся в коридорах правительства.

Креков нашел в минздраве фактчекера

Заместитель министра свердловского здравоохранения Сергей Турков стал незаменимым человеком, с которым в свердловском правительстве сверяют всю информацию по региональной медицине. «Все, что исходит из недр минздрава, все количественные данные проверяют у Туркова. Так делает даже [замгубернгатора Павел] Креков перед важными брифингами», — рассказывают инсайдеры. Некоторые уверены, что Турков — последняя инстанция для проверки.

Ионину припомнили «темное прошлое»

В кабинетах власти подмечают, сколь иронична оказалась политическая судьба нового замгубернатора Дмитрия Ионина. Еще совсем недавно, будучи депутатом Госдумы, он собирал жалобы жителей Шарташа и участвовал в митингах против строительства логистического центра «Уральский». А теперь, глумятся злые языки, курирует проект как член областного правительства. В разговорах Ионину уже припоминают его былые выступления, однако чиновник, судя по всему, и не думает оправдываться.

В минприроды ищут жену вора

По слухам, в свердловском министерстве природных ресурсов ищут супругу одного из шайки квартирных воров, которых в начале октября выпустил суд. «Охоты на ведьм никто, конечно, не начинал, но всем очень интересно наблюдать за происходящим. Фамилия дамы не известна, но многие хотели бы ее узнать. Приглядываются, например, к автомобилям, на которых может ездить эта интересная персона», — шепчутся в кабинетах министерства.

Власти пожертвуют департаментами ради экономии

Бюджетами свердловских департаментов решено пожертвовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кабмине обсуждают, что кошельки департаментов областного правительства заметно похудеют. Расходы ведомств существенно сокращают из-за беспрецедентной экономии: региональные власти ищут любые способы сберечь средства на 2022 год, и департаменты первыми попали под «бюджетный нож», пересказывают участники обсуждений.

Мэр Екатеринбурга выдал топ-менеджеру аванс…

Гендиректор ЕМУП «Гортранс» — погрязшего в долгах актива мэрии Екатеринбурга — Сергей Нугаев неожиданно заработал аппаратные очки. Рассказывают, что на одном из недавних совещаний мэр Алексей Орлов якобы сказал, что его устраивает, как работает Нугаев, и претензий к нему нет. Присутствовавшие удивились: менеджеру давно прочат отставку, была даже информация, что на стол Орлову клали резюме потенциальных преемников.

…хотя прокурор просила с ним разобраться

По слухам, городской прокурор Светлана Кузнецова занимает противоположную позицию. «Недавно она говорила Орлову или кому-то из его замов: „Почему вы оставляете [в ‚Гортрансе‘] это руководство, если предприятие постоянно в долгах?“» — передает инсайдер в силовой среде.

Замы Орлова устроили себе дополнительный отдых

Заместителей Алексея Орлова потеряли подчиненные Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многие вице-мэры Екатеринбурга (всего их девять) вопреки распоряжению градоначальника Алексея Орлова не находятся на рабочих местах и используют режим нерабочих дней (1-3 ноября) для отдыха. Такой вывод сотрудники горадминистрации делают по опустевшему третьему этажу «серого дома», где трудятся топ-чиновники. «Практически никого не найти. В том числе главу (хотя у него вроде были совещания какие-то, объезды). Даже помощников распустили [по домам]», — говорит один из собеседников.

Соратница мэра Екатеринбурга столкнулась с первым испытанием

Вице-мэр, руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Марина Фадеева (считается ближайшим соратником мэра Алексея Орлова) занялась поисками нового директора департамента информатизации. Кастинг идет непросто: достойных кандидатов, по слухам, пока нет. Это называют первым серьезным кадровым испытанием для Фадеевой (сейчас она в отпуске): прежде она проводила перестановки, имея в рукаве уже утвержденных кандидатов на замену.

Орлов перестал принимать депутатов

Рассказывают, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов в последние недели не общается с депутатами (только со спикером думы Игорем Володиным). «Дан сигнал, что Орлов не принимает, записываться к нему бесполезно», — утверждает один из депутатов. С чем это связано пока не известно. В последний раз такое было зимой, когда Орлов только начинал работать в статусе мэра.

Префект Екатеринбурга навлекла на себя обиду вице-мэра…

На Элену Беруашвили, по слухам обиделся ее бывший шеф Дмитрий Ноженко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Про и. о. главы Ленинского района Екатеринбурга Элену Беруашвили, которая в ближайшее время, скорее всего, будет назначена полновесным префектом, рассказывают историю. Говорят, весной 2021-го, когда глава Ленинского Дмитрий Ноженко (Беруашвили была его замом) стал вице-мэром, он позвал Беруашвили с собой. Но та отказалась — якобы опасаясь, что на новом месте у шефа может не заладиться. По слухам, Ноженко обиделся и больше Беруашвили не приглашал, хотя оба про этот эпизод уже, наверное, и забыли.

…а ее коллега попросил подчиненных сделать ему ремонт

Говорят, глава какого-то другого района Екатеринбурга использовал служебное положение для ремонта на своем придомовом участке. Якобы ДЭУ дали поручение заасфальтировать территорию в 600 квадратных метров. «Когда ему [префекту] сказали, что это незаконно и что этим могут заинтересоваться силовики, он предложил менеджерам искать новую работу. Задание в итоге выполнили», — рассказывает инсайдер, не называя фамилию чиновника.

Третьяков разгневал мэров

Сообщают, что главы свердловских городов в бешенстве из-за бездействия директора департамента внутренней политики Антона Третьякова. Мэров беспокоят до сих пор непокрытые долги перед волонтерами за работу на выборах: проблему на последнем совете глав признал сам Третьяков и обещал выслать муниципалитетам деньги. «Но сразу после этого он ушел в отпуск, передав вопрос своему заму [Наталье] Гурченок. На все телефонные звонки из мэрий та отвечала одинаково, мол, все уже выплачено».

В муниципалитетах это вызвало искреннее удивление — там, по рассказам, денег даже не видели. «Неужели у них совсем нет совести, — сетуют в мэриях на департамент. — Волонтеры — это же молодежь, они обидчивы. Нам с ними взаимодействовать на следующих выборах. Если их сейчас обманули, вряд ли они поверят в новые обещания власти».

Технологи оправдались за провал на выборах

В узких кругах делятся, что политтехнологи Ринат Хазеев и Алексей Швайгерт, работавшие в Свердловской области на сентябрьских выборах, нашли оправдание низкому результату «Единой России». Пересказывают следующее: технологи будто бы утверждают, что их главной задачей было не работать на партию, а создать позитивный образ губернатора Куйвашева и повысить его узнаваемость — в преддверии выборов-2022. Эту же мысль они пытаются донести до руководства региона. Вот только 34%, которые набрала олицетворяемая губернатором ЕР, едва ли называют успешным результатом.

Оппозиционеры готовят вендетту Пинаеву

Решение Владислава Пинева очень не понравилось оппозиционным партиям Фото: Анна Майорова © URA.RU

По сведениям информаторов, местные отделения парламентских партий, кроме «Единой России», готовят месть главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Оппозиции, по слухам, страшно не понравилось предложение мэра отменить голосование по партийным спискам на выборах в городскую думу. Якобы из-за этого КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» лишатся своих гарантированных мандатов. Детали плана возмездия пока держатся в секрете.

Депутатам запретили приставать к Крашенинникову

В заксобрании смеются, что накануне заседания «Депутатской вертикали» с участием Павла Крашенинникова свердловским депутатам обозначили строгое табу. Им категорически запретили спрашивать у московского гостя, действительно ли он в скором времени станет председателем Конституционного суда РФ. Требование, по слухам, озвучивала лично спикер заксо Людмила Бабушкина. «Ни один не рискнул спросить», — утверждают очевидцы, сдерживая смех.

Чечуновой выбили высокую должность…

Говорят, окончательно решился вопрос о лидере фракции единороссов в законодательном собрании. По слухам, руководителю уральского МКС «Единой России» Ивану Квитке удалось продавить на эту должность свою протеже — Елену Чечунову, возглавлявшую фракцию в предыдущем созыве. В ближайшее время решение должны оформить официально.

…и хотят продвинуть еще выше

Елену Чечунову обсуждают в качестве будущего спикера заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На этом, продолжают инсайдеры, карьера Чечуновой не остановится. В политическую тусовку активно внедряется идея, что спикер заксо Людмила Бабушкина согласится покинуть пост раньше срока. В качестве замены рассматривается все та же Елена Чечунова. Ее якобы поддерживают и Квитка, и влиятельная группа лидера свердловской ЕР Виктора Шептия.

Руководство Роспотребнадзора заинтересовало прокуратуру

По информации из органов, областная прокуратура нашла любопытными надбавки, которые на время пандемии установило себе руководство местного управления Роспотребнадзора. К удивлению прокуроров обнаружилось, что размер приплат достигает 300-400%. «И это учитывая, что Роспотребнадзор работает все-таки не в „красной зоне“», — упрекают знающие люди.

Шеф ГИБДД объявил войну автошколам

Докладывают, что начальник свердловского управления ГИБДД Алексей Спиридонов объявил полномасштабную войну автошколам, склоняя их к активным и неформальным отношениям. «В тех школах, которые отказываются сотрудничать с управлением, процент сдачи экзаменов на права едва достигает 5%. Несостоявшиеся водители в шоке», — делятся инсайдеры в погонах.

Наследник Геры ЖБИ ездил в Чечню

Рассказывают, что неофициальный наследник лидера уличных спортсменов Германа Гардта, известного как Гера ЖБИ, Артем Чапайкин ездил в Чечню на переговоры с вором в законе Ахмедом Шалинским. Организованная эмиссаром этого законника — Марселем Гасановым — командировка не прошла незамеченной, и ее вовсю обсуждают. «Непонятно, как оценит этот контакт старший товарищ Геры [бывший вор в законе] Трофа, у которого с Шалинским непримиримые идеологические противоречия. Не исключено, что Чапайкину зададут неприятные вопросы», — говорит собеседник, ожидающий последствий.

УрФУ хочет продлить COVID-каникулы

В УрФУ обсуждают отмену занятий еще на неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, в Уральском федеральном университете обсуждают продление неучебных дней еще на одну неделю. Занятий в вузе не было с 30 октября по 7 ноября, и в руководстве УрФУ считают разумным повторить этот опыт. Пока же, рассказывают из кабинетов, официально решение не принято.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.