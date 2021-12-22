Россия предложила США вывести войска из Сирии

Россия регулярно предлагает США вывести войска из Сирии, так как это может решить конфликт на юге арабской республики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
«Большое количество сложностей и проблем существует не только на юге Сирии, но и за Евфратом. Все они могут быть решены за счет ухода американцев с этих территорий. В наших контактах с американцами мы доводим до них нашу озабоченность и предлагаем им такое решение вопроса», — передает РИА «Новости» слова Лаврентьева.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что истинная цель США в Сирии — это экономическая выгода, пишет RT. По словам Лаврова, США забрали под свой контроль месторождения углеводородов и сельскохозяйственные угодья. Лавров отметил, что США скоро уйдут из Сирии, так как им там некомфортно, сообщает «Национальная служба новостей».
Россия регулярно предлагает США вывести войска из Сирии, так как это может решить конфликт на юге арабской республики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «Большое количество сложностей и проблем существует не только на юге Сирии, но и за Евфратом. Все они могут быть решены за счет ухода американцев с этих территорий. В наших контактах с американцами мы доводим до них нашу озабоченность и предлагаем им такое решение вопроса», — передает РИА «Новости» слова Лаврентьева. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что истинная цель США в Сирии — это экономическая выгода, пишет RT. По словам Лаврова, США забрали под свой контроль месторождения углеводородов и сельскохозяйственные угодья. Лавров отметил, что США скоро уйдут из Сирии, так как им там некомфортно, сообщает «Национальная служба новостей».