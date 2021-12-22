Россия предложила США вывести войска из Сирии

22 декабря 2021 в 17:34 Размер текста - 17 +

Вывод войск США из Сирии может решить много проблем внутри страны, считает Александр Лаврентьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война в Сирии Россия регулярно предлагает США вывести войска из Сирии, так как это может решить конфликт на юге арабской республики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «Большое количество сложностей и проблем существует не только на юге Сирии, но и за Евфратом. Все они могут быть решены за счет ухода американцев с этих территорий. В наших контактах с американцами мы доводим до них нашу озабоченность и предлагаем им такое решение вопроса», — передает РИА «Новости» слова Лаврентьева. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что истинная цель США в Сирии — это экономическая выгода, пишет RT. По словам Лаврова, США забрали под свой контроль месторождения углеводородов и сельскохозяйственные угодья. Лавров отметил, что США скоро уйдут из Сирии, так как им там некомфортно, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия регулярно предлагает США вывести войска из Сирии, так как это может решить конфликт на юге арабской республики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «Большое количество сложностей и проблем существует не только на юге Сирии, но и за Евфратом. Все они могут быть решены за счет ухода американцев с этих территорий. В наших контактах с американцами мы доводим до них нашу озабоченность и предлагаем им такое решение вопроса», — передает РИА «Новости» слова Лаврентьева. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что истинная цель США в Сирии — это экономическая выгода, пишет RT. По словам Лаврова, США забрали под свой контроль месторождения углеводородов и сельскохозяйственные угодья. Лавров отметил, что США скоро уйдут из Сирии, так как им там некомфортно, сообщает «Национальная служба новостей».