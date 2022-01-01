Министерство юстиции готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий новые штрафы для водителей. В частности, в 2022 году начнут наказывать за отказ от техосмотра и неисправный автомобиль.
С марта 2022 года вводится штраф в размере 2 тысяч рублей за отсутствие диагностической карты транспортного средства. Раньше за непрохождение техосмотра штрафовали на 500-800 рублей.
Однако в конце декабря Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев легковых автомобилей, которые используют транспортное средство в личных целях. Теперь техосмотр надо будет проходить только при постановке автомобиля на учет, при смене владельца, если возраст машины превышает четыре года, и при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов автомобиля.
Инспектор сможет выписывать штраф за технические неисправности, такие как не соответствующие сезону или стертые покрышки, не горящие габаритные огни, устройства на лобовом стекле, мешающие обзору, поврежденный бампер. Также нарушения смогут фиксировать дорожные камеры. Сумма штрафа — 500 рублей.
Штрафовать за езду без ОСАГО начнут не только инспекторы ГИБДД, но и камеры. Сумма штрафа не изменится — это все те же 800 рублей.
Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в случае нахождения в салоне несовершеннолетних будет наказываться строже — 50 тысяч рублей и 3 года лишения прав вместо 30 тысяч рублей и лишения прав на 2 года.
Штраф за превышение средней скорости оспорить в суде уже не получится. Минимальный штраф за 20-40 км/ч составляет 500 рублей, максимальный за превышение на 80 км/ч и выше — 5 тысяч рублей.
Если водитель решить помыть машину или просто стекла во дворе или на паркинге, его могут оштрафовать на 1000 — 2000 рублей. Также за брошенный во дворе автохлам грозит штраф в размере 3000 рублей.
«Обсуждение проекта нового КоАП перенесли на 2022 год. Предложенные изменения и связанные с ним законопроекты проходят стадию согласования с заинтересованными органами государственной власти и организациями», — пишет портал Autonews со ссылкой на пресс-службу Минюста.
В ходе обсуждения сами законопроекты будут доработаны. После этого они должны получить одобрение у межведомственной рабочей группы.
Министерство юстиции готовит проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий новые штрафы для водителей. В частности, в 2022 году начнут наказывать за отказ от техосмотра и неисправный автомобиль. «Обсуждение проекта нового КоАП перенесли на 2022 год. Предложенные изменения и связанные с ним законопроекты проходят стадию согласования с заинтересованными органами государственной власти и организациями», — пишет портал Autonews со ссылкой на пресс-службу Минюста. В ходе обсуждения сами законопроекты будут доработаны. После этого они должны получить одобрение у межведомственной рабочей группы.