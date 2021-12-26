Тюменцы попросили губернатора разрешить барам работать по ночам

27 декабря 2021 в 19:40 Размер текста - 17 +

Бары и караоке теряют выручку из-за запрета работы по ночам (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сотрудники баров, ресторанов, клубов и караоке Тюмени попросили губернатора Тюменской области Александра Моора отменить ограничение на ночную работу этих заведений, введенное из-за коронавируса. Обращение персонала есть в распоряжении URA.RU. «С 23 октября юрлицам и предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывающим услуги общественного питания, запрещено работать с 23:00 до 06:00. Это ударило не только по нашим работодателям, но и по нам, нашим семьям. Просим внести изменения в ограничения режима работы ночных заведений», — такое обращение сотрудники баров, ресторанов, клубов и караоке Тюмени направили губернатору Александру Моору. Ограничение времени работы было введено постановлением правительства области «О режиме повышенной готовности» в целях нераспространения коронавируса. Как говорится в обращении, сотрудники баров и ресторанов принимают все необходимые меры: носят маски, поставили прививки. Поэтому персонал считает возможным снять запрет на работу по ночам. В оперативный штаб области направлен запрос. Ранее в Instagram запустили флешмоб в поддержку заведений общепита. Под хэштегом «МоорОткрой» тюменцы просят губернатора не уничтожать их бизнес. В акции приняли участие сотрудники караоке «Шаляпин» и «Артишок», бара «Мохито», кафе Botticelli, и прочие. Как сообщало URA.RU, ранее сотни предпринимателей Тюмени попросили губернатора области отменить QR-коды при входе в торговые центры, а также попросили помощи у вице-премьера РФ Михаила Мишустина. Вскоре власти региона сняли ограничение, однако лишь до 20 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудники баров, ресторанов, клубов и караоке Тюмени попросили губернатора Тюменской области Александра Моора отменить ограничение на ночную работу этих заведений, введенное из-за коронавируса. Обращение персонала есть в распоряжении URA.RU. «С 23 октября юрлицам и предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывающим услуги общественного питания, запрещено работать с 23:00 до 06:00. Это ударило не только по нашим работодателям, но и по нам, нашим семьям. Просим внести изменения в ограничения режима работы ночных заведений», — такое обращение сотрудники баров, ресторанов, клубов и караоке Тюмени направили губернатору Александру Моору. Ограничение времени работы было введено постановлением правительства области «О режиме повышенной готовности» в целях нераспространения коронавируса. Как говорится в обращении, сотрудники баров и ресторанов принимают все необходимые меры: носят маски, поставили прививки. Поэтому персонал считает возможным снять запрет на работу по ночам. В оперативный штаб области направлен запрос. Ранее в Instagram запустили флешмоб в поддержку заведений общепита. Под хэштегом «МоорОткрой» тюменцы просят губернатора не уничтожать их бизнес. В акции приняли участие сотрудники караоке «Шаляпин» и «Артишок», бара «Мохито», кафе Botticelli, и прочие. Как сообщало URA.RU, ранее сотни предпринимателей Тюмени попросили губернатора области отменить QR-коды при входе в торговые центры, а также попросили помощи у вице-премьера РФ Михаила Мишустина. Вскоре власти региона сняли ограничение, однако лишь до 20 января.