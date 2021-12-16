Сотни предпринимателей Тюмени попросили помощи у Мишустина

16 декабря 2021 в 17:36 Размер текста - 17 +

После введения системы QR-кодов бизнесмены начали терять выручку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более 500 представителей бизнеса Тюмени подписали обращение к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину из-за введенных в регионе QR-кодов. Об этом URA.RU рассказал член инициативной группы Павел Головин. Письмо премьер-министру предприниматели направили 16 декабря. «В поддержку данного решения подписались более 500 юридических лиц. Мы даже не ожидали такой цифры. И это только представители компаний, а сколько в них работников?» — рассказал URA.RU член инициативной группы бизнесменов Павел Головин, директор сети ресторанов «Жюль Верн». Как ранее писало URA.RU, в своем обращении бизнесмены сетуют, что из-за введения QR-кодов для входа в заведения и магазины, выручка упала вплоть до 80%. Послабления, введенные правительством Тюменской области, ощутимо ситуацию не изменили. «Мы предлагаем вернуть систему невозвратных зарплатных кредитов, отменить для предпринимателей налоги в четвертом квартале 2021 года, и первом квартале 2022-го. Также включить в список пострадавших областей все предприятия розничной торговли», — говорится в обращении бизнесменов. Подписи под ним поставили представители компаний, арендующих помещения в тюменских торгово-развлекательных центрах. Ранее они также направляли письма в правительство Тюменской области, Роспотребнадзор и думу региона. Ответ пока пришел только от замгубернатора Андрея Пантелеева (документ есть в распоряжении URA.RU). В нем говорится, что QR-коды — временная и вынужденная мера, а также перечисляются меры поддержки для предпринимателей. Роспотребнадзор обратной реакции бизнесу пока не дал, а в областной думе, по словам Павла Головина, письмо вернули, так как оно было оформлено не по правилам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более 500 представителей бизнеса Тюмени подписали обращение к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину из-за введенных в регионе QR-кодов. Об этом URA.RU рассказал член инициативной группы Павел Головин. Письмо премьер-министру предприниматели направили 16 декабря. «В поддержку данного решения подписались более 500 юридических лиц. Мы даже не ожидали такой цифры. И это только представители компаний, а сколько в них работников?» — рассказал URA.RU член инициативной группы бизнесменов Павел Головин, директор сети ресторанов «Жюль Верн». Как ранее писало URA.RU, в своем обращении бизнесмены сетуют, что из-за введения QR-кодов для входа в заведения и магазины, выручка упала вплоть до 80%. Послабления, введенные правительством Тюменской области, ощутимо ситуацию не изменили. «Мы предлагаем вернуть систему невозвратных зарплатных кредитов, отменить для предпринимателей налоги в четвертом квартале 2021 года, и первом квартале 2022-го. Также включить в список пострадавших областей все предприятия розничной торговли», — говорится в обращении бизнесменов. Подписи под ним поставили представители компаний, арендующих помещения в тюменских торгово-развлекательных центрах. Ранее они также направляли письма в правительство Тюменской области, Роспотребнадзор и думу региона. Ответ пока пришел только от замгубернатора Андрея Пантелеева (документ есть в распоряжении URA.RU). В нем говорится, что QR-коды — временная и вынужденная мера, а также перечисляются меры поддержки для предпринимателей. Роспотребнадзор обратной реакции бизнесу пока не дал, а в областной думе, по словам Павла Головина, письмо вернули, так как оно было оформлено не по правилам.