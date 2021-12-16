Тюменские власти продлили и изменили COVID-ограничения

Власти отсрочили дату, после которой тюменцам придется показывать QR-коды на входе в кафе, салоны и торговые центры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности, введенный в Тюменской области из-за коронавируса, продлен до 1 марта. Данные об этом содержит постановление правительства, размещенное на портале правовой информации. Также в список ограничений включены новые пункты.

«Слова „31 декабря 2021 года“ заменить словами „1 марта 2022 года“», — такие изменения внесены в Тюменской области в постановление «О режиме повышенной готовности». Есть и другие послабления.

Так, на банкеты, свадьбы, корпоративы и другие мероприятия в общепите разрешили пускать компании свыше 30 человек (ранее — не более 30). Однако они не должны занимать более 70% мест в зале.

Стали разрешены мероприятия делового и образовательного характера, проводимые на некоммерческой основе, с количеством участников свыше 50 человек, но не превышающих 70% количества посадочных мест в помещении. Вход на них осуществляется по QR-кодам или справкам.

Есть и другие послабления: для посещения ночных клубов, салонов красоты, баз отдыха, торговых центров, гипермаркетов и общепита QR-коды, справки о медотводе или ПЦР-тесты понадобятся лишь с 20 января. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря.