Вильфанд спрогнозировал россиянам затяжную зиму

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Вокзал. Курган, сосульки, весна, лед, сосули
Весны стоит ожидать к апрелю Фото:

С приходом календарной весны 1 марта не стоит ждать значительного потепления, сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. По его словам, март — это на самом деле зимний месяц.

«Весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов. Это начало третьей декады марта. Если о сходе снежного покрова мы говорим, то в Москве он датируется 8—10 апреля. Прилет грачей — тоже в конце марта. Ледоход, ледолом — тоже в первых числах апреля», — цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин говорил, что нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021. При этом погода будет характеризоваться резкими перепадами температур.

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С приходом календарной весны 1 марта не стоит ждать значительного потепления, сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. По его словам, март — это на самом деле зимний месяц. «Весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов. Это начало третьей декады марта. Если о сходе снежного покрова мы говорим, то в Москве он датируется 8—10 апреля. Прилет грачей — тоже в конце марта. Ледоход, ледолом — тоже в первых числах апреля», — цитирует метеоролога ТАСС. Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин говорил, что нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021. При этом погода будет характеризоваться резкими перепадами температур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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