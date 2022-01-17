Вильфанд спрогнозировал россиянам затяжную зиму

Весны стоит ожидать к апрелю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С приходом календарной весны 1 марта не стоит ждать значительного потепления, сообщил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. По его словам, март — это на самом деле зимний месяц.

«Весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов. Это начало третьей декады марта. Если о сходе снежного покрова мы говорим, то в Москве он датируется 8—10 апреля. Прилет грачей — тоже в конце марта. Ледоход, ледолом — тоже в первых числах апреля», — цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин говорил, что нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021. При этом погода будет характеризоваться резкими перепадами температур.