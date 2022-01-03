Климатолог предупредил о «нервной» погоде в 2022 году

04 января 2022 в 07:13 Размер текста - 17 +

Климатолог предупреждает о резких перепадах температур на протяжении всего 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году в России будет неустойчивая погода с резкими перепадами температур и аномальными погодными условиями. Об этом заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин. «Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — рассказал он радио Sputnik. В целом, по мнению климатолога, нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021 года. «Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат, — прим. ред.), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла», — пояснил Кокорин. Ранее МЧС предупредило россиян, каких стихийных бедствий ждать в 2022 году. По мнению спасателей, ситуация с пожарами и наводнениями в Сибири и на Дальнем Востоке сохранится. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году в России будет неустойчивая погода с резкими перепадами температур и аномальными погодными условиями. Об этом заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин. «Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — рассказал он радио Sputnik. В целом, по мнению климатолога, нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021 года. «Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат, — прим. ред.), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла», — пояснил Кокорин. Ранее МЧС предупредило россиян, каких стихийных бедствий ждать в 2022 году. По мнению спасателей, ситуация с пожарами и наводнениями в Сибири и на Дальнем Востоке сохранится.