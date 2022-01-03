Климатолог предупредил о «нервной» погоде в 2022 году

В 2022 году в России будет неустойчивая погода с резкими перепадами температур и аномальными погодными условиями. Об этом заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.
«Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — рассказал он радио Sputnik.
В целом, по мнению климатолога, нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021 года. «Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат, — прим. ред.), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла», — пояснил Кокорин.
Ранее МЧС предупредило россиян, каких стихийных бедствий ждать в 2022 году. По мнению спасателей, ситуация с пожарами и наводнениями в Сибири и на Дальнем Востоке сохранится.
В 2022 году в России будет неустойчивая погода с резкими перепадами температур и аномальными погодными условиями. Об этом заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин. «Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и нервной погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — рассказал он радио Sputnik. В целом, по мнению климатолога, нынешний год будет холоднее 2020, оставаясь на уровне 2021 года. «Я говорю на основании того, что на огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья (поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат, — прим. ред.), а это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла», — пояснил Кокорин. Ранее МЧС предупредило россиян, каких стихийных бедствий ждать в 2022 году. По мнению спасателей, ситуация с пожарами и наводнениями в Сибири и на Дальнем Востоке сохранится.