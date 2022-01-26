В свердловском онкоцентре после новости URA.RU началась проверка

Случаи заражения ковидом нашли среди медицинского персонала и пациентов медучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловское управление Роспотребнадзора потребовала от руководства областного онкодиспансера отчитаться о случаях заражения ковидом среди медицинского персонала и пациентов. Информация о том, что в медучреждении произошла вспышка коронавирусной инфекции, появилась 26 января на URA.RU.

«В управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступила информация из СМИ о случаях заболевания НКВИ среди сотрудников и пациентов. В срок до десяти утра 27.01.2022 предоставить информацию по случаям выявления больных НКВИ (количество случаев, ФИО заболевших и т. д.), а также информацию о проведенных противоэпидемических мерах», — отмечено в документе.

Все документы необходимо направить в центральный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «В случае отсутствия полностью или частично истребованный документов и (или) сведений — представить объяснения по данному факту с обоснованием причин», — сказано в документе, которые имеется в распоряжении редакции URA.RU.

Редакция UIRA.RU направила запрос в областной оперштаб, но на момент публикации ответа не поступило. Получить оперативный комментарий в свердловском онкодиспансере пока не удалось. В региональном Роспотребнадзоре URA.RU сообщили, что проводится эпидрасследование, ситуация в медучреждении взята под контроль.

Ранее URA.RU писало, что среди сотрудников и пациентов свердловского онкологического диспансера выявили случаи заболевания коронавирусом. Также вспышка коронавируса выявлена в ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России». 24 января там зарегистрировали 37 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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