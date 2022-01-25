25 января 2022

В свердловском онкодиспансере произошла вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Красная зона, ковид госпиталь на ВДНХ. Москва, медики, сиз, covid, ковид, красная зона, медик в красной зоне
Коронавирус, как и любое другое заболевание, дополнительно снижает иммунитет онкобольного пациента Фото:

Среди сотрудников и пациентов свердловского онкологического диспансера выявили случаи заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«В свердловском онкодиспансере выявили вспышку коронавирусной инфекции. Заболевшие есть как среди сотрудников, так и среди пациентов. Пока точное количество неизвестно», — отметил источник.

По словам информатора, персонал медучреждения в панике. «Коронавирус, как и любое другое заболевание, дополнительно снижает иммунитет онкобольного пациента. Онкология создает негативный фон для борьбы с инфекцией. Ковид грозит онкобольным людям более длительной реабилитацией и часто возникающими осложнениями. Пациенты переживают, что вспышка ковида в медучреждении скажется на их протоколах лечения, а смертность среди онкобольных будет расти», — отметил он.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. Там сообщили, что есть единичные случаи заносов. «Все они расследуются специалистами Центрального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Речи о вспышке не идет», — говорится в сообщении. В свердловском минздраве получить оперативный ответ не удалось. Ранее URA.RU писало, что вспышка коронавируса выявлена в ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России». 24 января там зарегистрировали 37 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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Среди сотрудников и пациентов свердловского онкологического диспансера выявили случаи заболевания коронавирусом. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «В свердловском онкодиспансере выявили вспышку коронавирусной инфекции. Заболевшие есть как среди сотрудников, так и среди пациентов. Пока точное количество неизвестно», — отметил источник. По словам информатора, персонал медучреждения в панике. «Коронавирус, как и любое другое заболевание, дополнительно снижает иммунитет онкобольного пациента. Онкология создает негативный фон для борьбы с инфекцией. Ковид грозит онкобольным людям более длительной реабилитацией и часто возникающими осложнениями. Пациенты переживают, что вспышка ковида в медучреждении скажется на их протоколах лечения, а смертность среди онкобольных будет расти», — отметил он. Редакция URA.RU направила запрос в региональный Роспотребнадзор. Там сообщили, что есть единичные случаи заносов. «Все они расследуются специалистами Центрального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Речи о вспышке не идет», — говорится в сообщении. В свердловском минздраве получить оперативный ответ не удалось. Ранее URA.RU писало, что вспышка коронавируса выявлена в ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России». 24 января там зарегистрировали 37 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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