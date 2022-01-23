23 января 2022

Курсанты уральского института МЧС массово заболели COVID-19

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Смотр готовности ГО МЧС к весеннему паводку и лесным пожарам. Курган, мчс, мчс проверка, сотрудники мчс, Мчс россии
В учебном заведении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства Фото:

Вспышка коронавируса выявлена в ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России». 24 января там зарегистрировали 37 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области на официальном сайте.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией курсантов и сотрудников. По данным на 24 января диагноз лабораторно подтвержден у 37 человек. Все инфицированные госпитализированы по эпидемическим показаниям», — сказано в сообщении.

В адрес учебного заведения направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий. «Обследованы контактные. На объекте проведена заключительная дезинфекция помещений. В ходе проведения эпидрасследования в образовательном учреждении выявлены нарушения СанПиН. Составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что за последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Свердловской области за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 1 202 человека. Выписано 862 человека. Зарегистрирован 21 случай смерти больных COVID-19.

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Вспышка коронавируса выявлена в ФГБОУ ВО «Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России». 24 января там зарегистрировали 37 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области на официальном сайте. «Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемиологическое расследование групповой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией курсантов и сотрудников. По данным на 24 января диагноз лабораторно подтвержден у 37 человек. Все инфицированные госпитализированы по эпидемическим показаниям», — сказано в сообщении. В адрес учебного заведения направлены предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических, профилактических мероприятий. «Обследованы контактные. На объекте проведена заключительная дезинфекция помещений. В ходе проведения эпидрасследования в образовательном учреждении выявлены нарушения СанПиН. Составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что за последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Свердловской области за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 1 202 человека. Выписано 862 человека. Зарегистрирован 21 случай смерти больных COVID-19.
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