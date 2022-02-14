КПРФ просит Комарову наградить олимпийца из ХМАО

КПРФ предложили губернатору ХМАО Наталье Комаровой присвоить статус почетного жителя региона одному из обладателей золотой олимпийской медали в командной эстафете по лыжным гонкам из сборной олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине Сергею Устюгову. Об этом рассказал в Instagram лидер фракции коммунистов в окружной думе Алексей Савинцев.
«Коммунисты Кондинского района обратились к руководителю фракции КПРФ в Думе Югры Алексею Савинцеву с просьбой ходатайствовать перед Губернатором Натальей Комаровой о присвоении звания „Почетный житель ХМАО“ своему земляку, чемпиону Олимпийских игр в Пекине Устюгову Сергею Александровичу. Алексей Савинцев поддержал инициативу товарищей. От фракции КПРФ в адрес Губернатора Югры Натальи Комаровой и Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова направлены письма с ходатайством», — пишет Савинцев.
Савинцев считает, что Устюгов служит примером для подрастающего поколения, лидер фракции добавил к посту цитату своих коллег из Кондинского района. «Сергей Устюгов вместе с командой одержал великую победу на Олимпийских играх, которую не удавалось повторить советским и российских спортсменам более 40 лет. Он является ярчайшим примером для подрастающего поколения, и в полной мере заслуживает присвоения звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». Согласно данным открытых источников, Устюгов родился в поселке Междуреченский Кондинского района.
Ранее URA.RU сообщало, что российские лыжники завоевали золото Олимпиады в эстафете. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, и югорский лыжник Сергей Устюгов.
КПРФ предложили губернатору ХМАО Наталье Комаровой присвоить статус почетного жителя региона одному из обладателей золотой олимпийской медали в командной эстафете по лыжным гонкам из сборной олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине Сергею Устюгову. Об этом рассказал в Instagram лидер фракции коммунистов в окружной думе Алексей Савинцев. «Коммунисты Кондинского района обратились к руководителю фракции КПРФ в Думе Югры Алексею Савинцеву с просьбой ходатайствовать перед Губернатором Натальей Комаровой о присвоении звания „Почетный житель ХМАО“ своему земляку, чемпиону Олимпийских игр в Пекине Устюгову Сергею Александровичу. Алексей Савинцев поддержал инициативу товарищей. От фракции КПРФ в адрес Губернатора Югры Натальи Комаровой и Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова направлены письма с ходатайством», — пишет Савинцев. Савинцев считает, что Устюгов служит примером для подрастающего поколения, лидер фракции добавил к посту цитату своих коллег из Кондинского района. «Сергей Устюгов вместе с командой одержал великую победу на Олимпийских играх, которую не удавалось повторить советским и российских спортсменам более 40 лет. Он является ярчайшим примером для подрастающего поколения, и в полной мере заслуживает присвоения звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». Согласно данным открытых источников, Устюгов родился в поселке Междуреченский Кондинского района. Ранее URA.RU сообщало, что российские лыжники завоевали золото Олимпиады в эстафете. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, и югорский лыжник Сергей Устюгов.