КПРФ просит Комарову наградить олимпийца из ХМАО

Коммунисты из Кондинского района хотят признать своего земляка-олимпийца почетным жителем округа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

КПРФ предложили губернатору ХМАО Наталье Комаровой присвоить статус почетного жителя региона одному из обладателей золотой олимпийской медали в командной эстафете по лыжным гонкам из сборной олимпийского комитета России на Олимпиаде в Пекине Сергею Устюгову. Об этом рассказал в Instagram лидер фракции коммунистов в окружной думе Алексей Савинцев.

«Коммунисты Кондинского района обратились к руководителю фракции КПРФ в Думе Югры Алексею Савинцеву с просьбой ходатайствовать перед Губернатором Натальей Комаровой о присвоении звания „Почетный житель ХМАО“ своему земляку, чемпиону Олимпийских игр в Пекине Устюгову Сергею Александровичу. Алексей Савинцев поддержал инициативу товарищей. От фракции КПРФ в адрес Губернатора Югры Натальи Комаровой и Председателя Думы Югры Бориса Хохрякова направлены письма с ходатайством», — пишет Савинцев.

Савинцев считает, что Устюгов служит примером для подрастающего поколения, лидер фракции добавил к посту цитату своих коллег из Кондинского района. «Сергей Устюгов вместе с командой одержал великую победу на Олимпийских играх, которую не удавалось повторить советским и российских спортсменам более 40 лет. Он является ярчайшим примером для подрастающего поколения, и в полной мере заслуживает присвоения звания «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры». Согласно данным открытых источников, Устюгов родился в поселке Междуреченский Кондинского района.

Ранее URA.RU сообщало, что российские лыжники завоевали золото Олимпиады в эстафете. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, и югорский лыжник Сергей Устюгов.

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