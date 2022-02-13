Российские лыжники завоевали «золото» Олимпиады в эстафете

Большунов и Червоткин сделали все для победного финиша Фото: san_sanych_bolshunov, Instagram

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российские лыжники заняли первое место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Это уже седьмая медаль в копилке сборной Олимпийского комитета России от лыжной команды. Победа в эстафете стала первой для советских/российских лыжников более чем за 40 лет.

В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов, Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, и югорский лыжник Сергей Устюгов. С самого старта Алексей Червоткин, бежавший на первом этапе, постарался оторваться от соперников. При сегодняшней погоде (в Пекине с утра шел снег — прим. ред.) это было непросто, но ему удалось создать солидный отрыв. Соперникам он привез 23 секунды. Вторым в бой ушел Александр Большунов, обладатель «золота» в скиатлоне и «серебра» в классической гонке. Он увеличил отрыв почти до минуты. Серебряный призер в скиатлоне Денис Спицов сохранил преимущество перед соперниками. Завершал эстафету лыжник из ХМАО Сергей Устюгов.

Первую награду России на Олимпиаде-2022 принесла лыжница Наталья Непряева — 5 февраля она завоевала «серебро» в скиатлоне. Большунов взял первое «золото» для россиян на этих Играх — 6 февраля, также в скиатлоне. Денис Спицов в этой гонке завоевал второе место. Александр Терентьев финишировал третьим в спринте. 11 февраля Большунов завоевал свою вторую медаль — «серебро» в индивидуальной гонке на 15 км. 12 февраля четверка в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой завоевали «золото» в эстафете 4×5 км.

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