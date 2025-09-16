16 сентября 2025

КПРФ нашла лояльную замену скандальному раскольнику Таги-заде в думе ХМАО

Фракцию коммунистов в думе ХМАО усилит депутат из Советского Аминов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во фракции КПРФ думы ХМАО прочат появление еще одного депутата
Во фракции КПРФ думы ХМАО прочат появление еще одного депутата Фото:
новость из сюжета
Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

КПРФ нашла лояльную замену скандальному раскольнику Халиду Таги-заде, сравнившему ХМАО с родиной мигрантов, в окружной думе. По данным источников URA.RU, в заксобрание планирует перейти ставленник лидера югорских коммунистов Алексея Савинцева — первый секретарь отделения компартии Советского района Артем Аминов.

«Аминов выиграл выборы в думу городского поселения Советский (вотчины реготделения). Но место в заксобрании ХМАО получит благодаря партийным спискам», — сообщает инсайдер.

По словам другого источника, эта ротация лишит совет депутатов Советского одного из двух коммунистов, и там останется 19 депутатов вместо 20. Но при этом до конца созыва (до «Больших выборов» осенью 2026-го) усилит в окружном парламенте фракцию КПРФ, в которой не будет неподконтрольных Савинцеву фигур. После ухода Таги-заде в депутатском объединении осталось три парламентария: сам лидер реготделения, а также Василий Жуков и Александра Глотова. Однако Савинцев не оказывал влияния на Таги-заде — того исключили из компартии через год после получения места в думе.

О возможном переходе сообщили три не связанных источника в окружном политбомонде. Аминов не ответил на звонки и СМС журналиста агентства. Первое заседание осенней сессии думы ХМАО состоится в конце сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
КПРФ нашла лояльную замену скандальному раскольнику Халиду Таги-заде, сравнившему ХМАО с родиной мигрантов, в окружной думе. По данным источников URA.RU, в заксобрание планирует перейти ставленник лидера югорских коммунистов Алексея Савинцева — первый секретарь отделения компартии Советского района Артем Аминов. «Аминов выиграл выборы в думу городского поселения Советский (вотчины реготделения). Но место в заксобрании ХМАО получит благодаря партийным спискам», — сообщает инсайдер. По словам другого источника, эта ротация лишит совет депутатов Советского одного из двух коммунистов, и там останется 19 депутатов вместо 20. Но при этом до конца созыва (до «Больших выборов» осенью 2026-го) усилит в окружном парламенте фракцию КПРФ, в которой не будет неподконтрольных Савинцеву фигур. После ухода Таги-заде в депутатском объединении осталось три парламентария: сам лидер реготделения, а также Василий Жуков и Александра Глотова. Однако Савинцев не оказывал влияния на Таги-заде — того исключили из компартии через год после получения места в думе. О возможном переходе сообщили три не связанных источника в окружном политбомонде. Аминов не ответил на звонки и СМС журналиста агентства. Первое заседание осенней сессии думы ХМАО состоится в конце сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...