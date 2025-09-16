КПРФ нашла лояльную замену скандальному раскольнику Таги-заде в думе ХМАО

КПРФ нашла лояльную замену скандальному раскольнику Халиду Таги-заде, сравнившему ХМАО с родиной мигрантов, в окружной думе. По данным источников URA.RU, в заксобрание планирует перейти ставленник лидера югорских коммунистов Алексея Савинцева — первый секретарь отделения компартии Советского района Артем Аминов.
«Аминов выиграл выборы в думу городского поселения Советский (вотчины реготделения). Но место в заксобрании ХМАО получит благодаря партийным спискам», — сообщает инсайдер.
По словам другого источника, эта ротация лишит совет депутатов Советского одного из двух коммунистов, и там останется 19 депутатов вместо 20. Но при этом до конца созыва (до «Больших выборов» осенью 2026-го) усилит в окружном парламенте фракцию КПРФ, в которой не будет неподконтрольных Савинцеву фигур. После ухода Таги-заде в депутатском объединении осталось три парламентария: сам лидер реготделения, а также Василий Жуков и Александра Глотова. Однако Савинцев не оказывал влияния на Таги-заде — того исключили из компартии через год после получения места в думе.
О возможном переходе сообщили три не связанных источника в окружном политбомонде. Аминов не ответил на звонки и СМС журналиста агентства. Первое заседание осенней сессии думы ХМАО состоится в конце сентября.
