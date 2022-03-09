Курганец из ОПГ «Локомотив», задержанный в Москве, сидит в СИЗО

В Кургане суд поместил в СИЗО подозреваемого в убийстве известного журналиста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший выходец известной ОПГ «Локомотив», задержанный курганскими силовиками в Москве, находится в СИЗО Кургана. Об этом URA.RU рассказали в городском суде. Мужчину подозревают в убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, совершенном в 2001 году.

«Курганским городском судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца до 25 апреля», — уточнили в суде. Мера пресечения была избрана повторно.

По сведениям инсайдеров среди силовиков, обвиняемый известный спортсмен. Занимает руководящий пост в региональной федерации пауэрлифтинга и ассоциации армспорта по Курганской области.

53-летний обвиняемый проходил службу в армии на таджико-афганской границе. Окончил исторический факультет Курганского пединститута. Работал учителем в школе. В конце 1990 годов служил офицером в спецназе федеральной службы налоговой полиции. Затем возглавлял разные коммерческие организации. Был членом Общественной палаты Курганской области.

URA.RU ранее писало, что задержанный член «Локомотива» уехал из Кургана в Калининград после активизации работы правоохранительных органов по раскрытию убийства Кирсанова. Заказчики, организаторы убийства и пособники известны. Это бывшие высокопоставленные чиновники. Спортсмен также может быть причастен к убийствах трех представителей кавказских диаспор (Имрана и Вахида Закриевых, Муслима Дакаева) в 2003 году, и представителя армянской диаспоры, члена ОПГ Сурена Арутюняна в 2009 году. В пресс-службы силовых ведомств URA.RU направило запросы. На момент публикации ответы не поступили.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам