Убийство курганского журналиста Владимира Кирсанова оставалось не раскрытым 20 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В одном из аэропортов города Москвы по подозрению в убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова (в 2001 г.) задержан бывший житель Кургана. Мужчина (фамилия которого известна редакции) ранее являлся активным участником ОПГ «Локомотив». Об этом URA.RU сообщили источники среди силовиков.

«Гражданин ранее являлся участником ОПГ „Локомотив“. Он был приближенным одного из преступных лидеров по фамилии Аракелов, убитого в 2008 году. Подозреваемый в конце 90-х служил в налоговой полиции, участник и рекордсмен соревнований по паурлифтингу», — пояснили инсайдеры.

Задержанный член «Локомотива» уехал из Кургана в Калининград после активизации работы правоохранительных органов по раскрытию убийства Кирсанова. По сведениям инсайдеров, заказчики, организаторы убийства и пособники известны. Это бывшие высокопоставленные чиновники, уточнили источники. Задержанный курганский спортсмен подозревается также в организации убийства трех представителей кавказских диаспор (Имрана и Вахида Закриевых, Муслима Дакаева) в 2003 году, и представителя армянской диаспоры, члена ОПГ Сурена Арутюняна в 2009 году. В пресс-службы силовых ведомств URA.RU направило запросы. На момент публикации ответы не поступили.

17 мая 2001 года Владимир Кирсанов утром вышел из своей квартиры в городе Кургане и направился в гараж, где должен был забрать свой автомобиль для поездки на работу. После этого никто его больше не видел. При поисках журналиста в гараже Кирсанова правоохранительные органы обнаружили следы крови потерпевшего. На берегу реки Тобола были найдены личные документы, находящиеся в момент исчезновения в папке Кирсанова.

21 мая 2001 года прокуратура Кургана возбудила уголовное дело по факту убийства Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей. В 2000 году Кирсанов принимал активное участие в работе штаба одного из кандидатов в губернаторы Курганской области.

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