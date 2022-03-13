Вашингтон выяснит детали гибели журналиста из США на Украине

13 марта 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

США консультируются с украинской стороной из-за возможной гибели американского журналиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские власти пока достоверно не знают, действительно ли на территории Украины погиб журналист Брент Рено. Однако в этом вопросе предстоит разобраться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN. «Я услышал об этом только сейчас, мне необходимо проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинской стороной, чтобы получить больше информации. Если информация подтвердится, это станет шокирующим и ужасающим событием», — его слова приводит РИА «Новости ». Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что Рено был журналистом New York Times и погиб в Ирпени, пишет RT. В свою очередь, в New York Times заявили, что опечалены этой информацией, однако он не работал на издание, дополняет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские власти пока достоверно не знают, действительно ли на территории Украины погиб журналист Брент Рено. Однако в этом вопросе предстоит разобраться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN. «Я услышал об этом только сейчас, мне необходимо проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинской стороной, чтобы получить больше информации. Если информация подтвердится, это станет шокирующим и ужасающим событием», — его слова приводит РИА «Новости». Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что Рено был журналистом New York Times и погиб в Ирпени, пишет RT. В свою очередь, в New York Times заявили, что опечалены этой информацией, однако он не работал на издание, дополняет деловое издание «Взгляд».