Вашингтон выяснит детали гибели журналиста из США на Украине

Американские власти пока достоверно не знают, действительно ли на территории Украины погиб журналист Брент Рено. Однако в этом вопросе предстоит разобраться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.
«Я услышал об этом только сейчас, мне необходимо проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинской стороной, чтобы получить больше информации. Если информация подтвердится, это станет шокирующим и ужасающим событием», — его слова приводит РИА «Новости».
Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что Рено был журналистом New York Times и погиб в Ирпени, пишет RT. В свою очередь, в New York Times заявили, что опечалены этой информацией, однако он не работал на издание, дополняет деловое издание «Взгляд».
Американские власти пока достоверно не знают, действительно ли на территории Украины погиб журналист Брент Рено. Однако в этом вопросе предстоит разобраться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN. «Я услышал об этом только сейчас, мне необходимо проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинской стороной, чтобы получить больше информации. Если информация подтвердится, это станет шокирующим и ужасающим событием», — его слова приводит РИА «Новости». Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что Рено был журналистом New York Times и погиб в Ирпени, пишет RT. В свою очередь, в New York Times заявили, что опечалены этой информацией, однако он не работал на издание, дополняет деловое издание «Взгляд».