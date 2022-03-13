Вашингтон выяснит детали гибели журналиста из США на Украине

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США консультируются с украинской стороной из-за возможной гибели американского журналиста Фото:
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Американские власти пока достоверно не знают, действительно ли на территории Украины погиб журналист Брент Рено. Однако в этом вопросе предстоит разобраться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

«Я услышал об этом только сейчас, мне необходимо проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинской стороной, чтобы получить больше информации. Если информация подтвердится, это станет шокирующим и ужасающим событием», — его слова приводит РИА «Новости».

Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что Рено был журналистом New York Times и погиб в Ирпени, пишет RT. В свою очередь, в New York Times заявили, что опечалены этой информацией, однако он не работал на издание, дополняет деловое издание «Взгляд».

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Американские власти пока достоверно не знают, действительно ли на территории Украины погиб журналист Брент Рено. Однако в этом вопросе предстоит разобраться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN. «Я услышал об этом только сейчас, мне необходимо проконсультироваться с нашими коллегами, союзниками и партнерами, а также с украинской стороной, чтобы получить больше информации. Если информация подтвердится, это станет шокирующим и ужасающим событием», — его слова приводит РИА «Новости». Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что Рено был журналистом New York Times и погиб в Ирпени, пишет RT. В свою очередь, в New York Times заявили, что опечалены этой информацией, однако он не работал на издание, дополняет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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