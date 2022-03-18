Екатеринбуржцы участвуют в «Крымской весне» Фото: Полина Первакова URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Митинг-концерт, посвященный годовщине «Крымской весны», начался в Екатеринбурге. Людей пришло так много, что на входе в Исторический сквер образовалась пробка, передает корреспондент URA.RU.

«Людей очень много, образовалась очередь у входа», — рассказывает корреспондент агентства, отмечая, что на Плотинку, где проходит митинг-концерт, пришли горожане с флагами.

Согласно официальным данным свердловского ГУ МВД, 18 марта в регионе планируется 37 массовых мероприятий, связанных с «Крымской весной». «Состоится 33 митинга, одна демонстрация и 2 флешмоба, посвященных 8-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — отметили в пресс-службе главка.

Ранее URA.RU сообщало, что в митинге-концерте примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Крымской весной» называют события, повлекшие за собой проведение общенародного референдума граждан бывшей украинской Автономной Республики Крым за включение в состав Российской Федерации. Хронологические рамки «Крымской весны» — с 20 февраля по 26 марта 2014 года.

Фото: Полина Первакова URA.RU