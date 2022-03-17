17 марта 2022

Свердловский губернатор придет на митинг в центре Екатеринбурга

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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, куйвашев евгений
Митинг состоится 18 марта в Историческом сквере Екатеринбурга Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в митинге, посвященном событиям, получившим название «Крымская весна». Об этом сообщил Департамент информационной политики региона.

«18 марта губернатор Евгений Куйвашев примет участие в митинге-концерте, посвященному годовщине Крымской весны», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что кроме губернатора участие в мероприятии примут участник чеченских войн Герой России Сергей Воронин, руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес, переехавший с Донбасса директор Качканарского горно-промышленного колледжа Анатолий Белан. Участие в митинге примут также спортсмены-олимпийцы, параолимпийцы и представители общественности.

Мероприятие начнется в 13.00 в Историческом сквере Екатеринбурга. Одновременно с митингом-концертом по центру Екатеринбурга пройдет автопробег, который завершится на площади 1905 года.

«Крымской весной» называют события, повлекшие за собой проведение общенародного референдума граждан бывшей украинской Автономной Республики Крым за включение в состав Российской Федерации. Хронологические рамки «Крымской весны» — с 20 февраля по 26 марта 2014 года.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в митинге, посвященном событиям, получившим название «Крымская весна». Об этом сообщил Департамент информационной политики региона. «18 марта губернатор Евгений Куйвашев примет участие в митинге-концерте, посвященному годовщине Крымской весны», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что кроме губернатора участие в мероприятии примут участник чеченских войн Герой России Сергей Воронин, руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес, переехавший с Донбасса директор Качканарского горно-промышленного колледжа Анатолий Белан. Участие в митинге примут также спортсмены-олимпийцы, параолимпийцы и представители общественности. Мероприятие начнется в 13.00 в Историческом сквере Екатеринбурга. Одновременно с митингом-концертом по центру Екатеринбурга пройдет автопробег, который завершится на площади 1905 года. «Крымской весной» называют события, повлекшие за собой проведение общенародного референдума граждан бывшей украинской Автономной Республики Крым за включение в состав Российской Федерации. Хронологические рамки «Крымской весны» — с 20 февраля по 26 марта 2014 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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