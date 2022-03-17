Свердловский губернатор придет на митинг в центре Екатеринбурга

Митинг состоится 18 марта в Историческом сквере Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в митинге, посвященном событиям, получившим название «Крымская весна». Об этом сообщил Департамент информационной политики региона.

«18 марта губернатор Евгений Куйвашев примет участие в митинге-концерте, посвященному годовщине Крымской весны», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что кроме губернатора участие в мероприятии примут участник чеченских войн Герой России Сергей Воронин, руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес, переехавший с Донбасса директор Качканарского горно-промышленного колледжа Анатолий Белан. Участие в митинге примут также спортсмены-олимпийцы, параолимпийцы и представители общественности.

Мероприятие начнется в 13.00 в Историческом сквере Екатеринбурга. Одновременно с митингом-концертом по центру Екатеринбурга пройдет автопробег, который завершится на площади 1905 года.

«Крымской весной» называют события, повлекшие за собой проведение общенародного референдума граждан бывшей украинской Автономной Республики Крым за включение в состав Российской Федерации. Хронологические рамки «Крымской весны» — с 20 февраля по 26 марта 2014 года.