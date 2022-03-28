В Госдуме рассказали, как законно увеличить пенсии

Пенсия россиян увеличится за счет доплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В Госдуме рассказали, как увеличить пенсии россиян в соответствии с законодательством РФ. Планируется введение доплат неработающим пенсионерам, а также ветеранам, инвалидам, гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера. Информация об этом появилась в telegram-канале ГД.

Доплату до прожиточного минимума можно получить, если общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе;

ежемесячная денежная выплата полагается ветеранам и инвалидам;

доплата к пенсии за иждивенца выплачивается пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных лиц;

«сельская» надбавка — доплата за работу в сельской местности;

перерасчет пенсии после 80 лет производится автоматически при наступлении этого возраста;

доплата за «северный» стаж положена гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним;

дополнительное материальное обеспечение — выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в России в 2022 году на 8,6%. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Средний размер пенсий в России составит 18984 рубля.