В Госдуме рассказали, как законно увеличить пенсии

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Пенсия россиян увеличится за счет доплат Фото:
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Пенсионная реформа в России

В Госдуме рассказали, как увеличить пенсии россиян в соответствии с законодательством РФ. Планируется введение доплат неработающим пенсионерам, а также ветеранам, инвалидам, гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера. Информация об этом появилась в telegram-канале ГД.

  • Доплату до прожиточного минимума можно получить, если общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе;
  • ежемесячная денежная выплата полагается ветеранам и инвалидам;
  • доплата к пенсии за иждивенца выплачивается пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных лиц;
  • «сельская» надбавка — доплата за работу в сельской местности;
  • перерасчет пенсии после 80 лет производится автоматически при наступлении этого возраста;
  • доплата за «северный» стаж положена гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним;
  • дополнительное материальное обеспечение — выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в России в 2022 году на 8,6%. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Средний размер пенсий в России составит 18984 рубля.

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В Госдуме рассказали, как увеличить пенсии россиян в соответствии с законодательством РФ. Планируется введение доплат неработающим пенсионерам, а также ветеранам, инвалидам, гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера. Информация об этом появилась в telegram-канале ГД. Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в России в 2022 году на 8,6%. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Средний размер пенсий в России составит 18984 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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