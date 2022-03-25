Путин представил тех, кто защитит Россию от «пятой колонны»

У этих людей есть оружие, которого нет у США

25 марта 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил тех, кто поможет России защитить свою самобытность Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине России есть на кого опереться, чтобы защититься от влияния «пятой колонны». Именно таких людей президент РФ Владимир Путин представил на встрече с работниками культуры и искусства 25 марта, объяснили эксперты URA.RU. В ситуации, когда на Западе отменяется все русское и отдельные представители творческой интеллигенции покидают Россию, Путин показал, кто будет защищать и продвигать национальные традиции и защищать историческую память. В профессиональный праздник работников культуры президент говорил не только о «настоящих подвижниках» своего дела. Путин особо остановился на том, что российская культура «является одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению сплоченности» и формированию у подрастающего поколения «понимания Родины». Россия должна защищать свою культуру, историю, семейные традиции, убежден президент Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская культура всегда «защищала самобытность России» и делает это сегодня, когда «в разных странах подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы», отметил президент. «Достаточно упомянуть такое явление, как „культура отмены“. Иначе говоря — публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были», — подчеркнул Путин. Примером тому стали известные голливудские фильмы, в которых гитлеровскую армию в 1945 году побеждают США, а про решающий вклад СССР умалчивается. Или ситуация в Японии, где «стыдливо молчат» о том, что именно США сбросили в августе 1945 года на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, устроили «на исходе Второй мировой войны такую страшную и ничем не оправданную бойню». «Эту правду тоже цинично решили „отменить“. Не так давно „отменили“ и детского писателя Джоан Роулинг за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией», — сказал президент. Запад пытается отменить все русское, в том числе вычеркивает из репертуара знаменитых русских композиторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Путина «пресловутая „культура отмены“ превратилась в „отмену культуры“», когда за рубежом «из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», запрещают русских писателей и их книги. «В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии, которые сжигали книги прямо на площадях. Представить такое в нашей стране невозможно. И застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре», — заявил Путин. Президент напомнил об уличном художнике Йорите Агоче, который недавно на стене дома в Неаполе написал портрет «отмененного» на Западе писателя Федора Достоевского. «Это дает надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда пробьет себе дорогу, что искусство, образование будут сеять только лишь умное, доброе и вечное. Уверен, у нас в России иначе не будет», — добавил президент. Среди лауреатов президентских премий молодые и уже опытные работники российских театров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Эту уверенность подтвердили и участники встречи — лауреаты президентских премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Среди них — худрук Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян: он превратил театр в творческое пространство, где объединяются передовые открытия в области работы с детьми и подростами. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов, под руководством которого поставлено более 50 спектаклей, поднимающие вопросы человеческого существования и нравственных ценностей. Гендиректор Художественно придумывательного сообщества (ХПС) «Придум» Никита Сазонов награжден за создание детских и семейных музейных экспозиций, просветительскую деятельность. Среди молодых деятелей культуры лауреатами стали артистка балета Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, которая исполняет самые сложные классические и современные балетные партии, выступает в постановках «золотого фонда» театра. Артистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская, также ставшая лауреатом, продолжает традиции русской арфовой школы, занимается популяризацией музыкального наследия. Режиссер Дмитрий Сердюк награжден за свои просветительские постановки, которые напоминают зрителям о великих русских писателях и общечеловеческих ценностях, нравственных ориентирах, влияющих на формирование личности. «Я горжусь тем, что являюсь гражданином нашей великой страны и что играю в одном из лучших театров мира», — заявила Кипрская. Встреча Путина с творческой интеллигенцией — это показатель того, что государству есть что противопоставить «пятой колонне», «национал-предателям», о которых на совещании с правительством 16 марта говорил президент, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Не в смысле, что с этой «пятой колонной» предстоит бороться — это будут делать те, кому положено. А в том, чтобы не дать «пятой колонне» возможности захватить умы молодежи и молодой интеллигенции, которые родились в постсоветскую эпоху и имеют другое мировоззрение: и деятелей культуры и искусства, и тех, кто потребляет их творчество. Ведь издавна в России самой критичной по отношению к государству была интеллигенция. Путину важно, чтобы эти люди правильно понимали происходящее», — пояснил Журавлев. Российскую спецоперацию на Украине не поддержал певец Валерий Меладзе Фото: Дарья Попова © URA.RU С началом спецоперации России на Украине некоторые представители творческой элиты не поддержали ее, а кто-то уехал. У общества может сложиться ложное впечатление, что большая часть культурной интеллигенции против операции, отмечает гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Но это, конечно, не так. Против спецоперации высказалась та часть культурной элиты, которая и раньше была настроена прозападно, выступала за интеграцию в западное сообщество, имела с ним очень тесные связи. А голос большей части культурной элиты, которая поддержала решение президента, не был услышан», — пояснил Еловский. По мнению эксперта, Путин подает «хороший сигнал для лояльной части культурной элиты», показывает, что власть о помнит о людях искусства. Даже в текущей тяжелой ситуации государство готово поощрять их. Президент РФ фактически показал, что нацизм расползается уже не только по Украине, но и по всему миру, считает политтехнолог Константин Калачев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент видит в деятелях культуры поддержку в части патриотического воспитания, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По словам политтехнолога, Путин показал, что фактически «денацификацию надо распространять на всю Европу, а лучше — на весь мир». «Вклад в патриотическое воспитание широких народных масс [со стороны сферы культуры] недостаточный, единодушной поддержки спецоперации не получилось. Но власть в лице президента не отчаивается, продолжает награждать, наставлять и ждать отдачи», — резюмирует эксперт. 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России есть на кого опереться, чтобы защититься от влияния «пятой колонны». Именно таких людей президент РФ Владимир Путин представил на встрече с работниками культуры и искусства 25 марта, объяснили эксперты URA.RU. В ситуации, когда на Западе отменяется все русское и отдельные представители творческой интеллигенции покидают Россию, Путин показал, кто будет защищать и продвигать национальные традиции и защищать историческую память. В профессиональный праздник работников культуры президент говорил не только о «настоящих подвижниках» своего дела. Путин особо остановился на том, что российская культура «является одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению сплоченности» и формированию у подрастающего поколения «понимания Родины». Российская культура всегда «защищала самобытность России» и делает это сегодня, когда «в разных странах подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы», отметил президент. «Достаточно упомянуть такое явление, как „культура отмены“. Иначе говоря — публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были», — подчеркнул Путин. Примером тому стали известные голливудские фильмы, в которых гитлеровскую армию в 1945 году побеждают США, а про решающий вклад СССР умалчивается. Или ситуация в Японии, где «стыдливо молчат» о том, что именно США сбросили в августе 1945 года на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, устроили «на исходе Второй мировой войны такую страшную и ничем не оправданную бойню». «Эту правду тоже цинично решили „отменить“. Не так давно „отменили“ и детского писателя Джоан Роулинг за то, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией», — сказал президент. По словам Путина «пресловутая „культура отмены“ превратилась в „отмену культуры“», когда за рубежом «из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова», запрещают русских писателей и их книги. «В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии, которые сжигали книги прямо на площадях. Представить такое в нашей стране невозможно. И застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре», — заявил Путин. Президент напомнил об уличном художнике Йорите Агоче, который недавно на стене дома в Неаполе написал портрет «отмененного» на Западе писателя Федора Достоевского. «Это дает надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда пробьет себе дорогу, что искусство, образование будут сеять только лишь умное, доброе и вечное. Уверен, у нас в России иначе не будет», — добавил президент. Эту уверенность подтвердили и участники встречи — лауреаты президентских премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Среди них — худрук Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян: он превратил театр в творческое пространство, где объединяются передовые открытия в области работы с детьми и подростами. Худрук Архангельского театра кукол Дмитрий Лохов, под руководством которого поставлено более 50 спектаклей, поднимающие вопросы человеческого существования и нравственных ценностей. Гендиректор Художественно придумывательного сообщества (ХПС) «Придум» Никита Сазонов награжден за создание детских и семейных музейных экспозиций, просветительскую деятельность. Среди молодых деятелей культуры лауреатами стали артистка балета Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Оксана Кардаш, которая исполняет самые сложные классические и современные балетные партии, выступает в постановках «золотого фонда» театра. Артистка оркестра Мариинского театра Софья Кипрская, также ставшая лауреатом, продолжает традиции русской арфовой школы, занимается популяризацией музыкального наследия. Режиссер Дмитрий Сердюк награжден за свои просветительские постановки, которые напоминают зрителям о великих русских писателях и общечеловеческих ценностях, нравственных ориентирах, влияющих на формирование личности. «Я горжусь тем, что являюсь гражданином нашей великой страны и что играю в одном из лучших театров мира», — заявила Кипрская. Встреча Путина с творческой интеллигенцией — это показатель того, что государству есть что противопоставить «пятой колонне», «национал-предателям», о которых на совещании с правительством 16 марта говорил президент, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Не в смысле, что с этой «пятой колонной» предстоит бороться — это будут делать те, кому положено. А в том, чтобы не дать «пятой колонне» возможности захватить умы молодежи и молодой интеллигенции, которые родились в постсоветскую эпоху и имеют другое мировоззрение: и деятелей культуры и искусства, и тех, кто потребляет их творчество. Ведь издавна в России самой критичной по отношению к государству была интеллигенция. Путину важно, чтобы эти люди правильно понимали происходящее», — пояснил Журавлев. С началом спецоперации России на Украине некоторые представители творческой элиты не поддержали ее, а кто-то уехал. У общества может сложиться ложное впечатление, что большая часть культурной интеллигенции против операции, отмечает гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Но это, конечно, не так. Против спецоперации высказалась та часть культурной элиты, которая и раньше была настроена прозападно, выступала за интеграцию в западное сообщество, имела с ним очень тесные связи. А голос большей части культурной элиты, которая поддержала решение президента, не был услышан», — пояснил Еловский. По мнению эксперта, Путин подает «хороший сигнал для лояльной части культурной элиты», показывает, что власть о помнит о людях искусства. Даже в текущей тяжелой ситуации государство готово поощрять их. Президент видит в деятелях культуры поддержку в части патриотического воспитания, считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По словам политтехнолога, Путин показал, что фактически «денацификацию надо распространять на всю Европу, а лучше — на весь мир». «Вклад в патриотическое воспитание широких народных масс [со стороны сферы культуры] недостаточный, единодушной поддержки спецоперации не получилось. Но власть в лице президента не отчаивается, продолжает награждать, наставлять и ждать отдачи», — резюмирует эксперт.