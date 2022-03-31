Грузия присоединилась ко всем антироссийским санкциям Запада

01 апреля 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Грузия присоединилась ко всем международным санкциям против РФ Фото: Сергей Заикин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, которые были введены против РФ на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили. «Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях (против РФ — прим. URA.RU), и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора», — сказала Зурабишвили в эфире телеканала CNN. Президент также добавила, что Грузия участвует во всех международных резолюциях в поддержку Украины. Ранее Грузия вместе с Украиной подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Сообщалось, что ЕС приступил к рассмотрению заявки. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом власти Грузии заявляли, что не собираются участвовать в санкциях Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Грузия участвует во всех международных финансовых санкциях, которые были введены против РФ на фоне спецоперации на Украине. Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили. «Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях (против РФ — прим. URA.RU), и это действительно уже что-то означает для нашего финансового сектора», — сказала Зурабишвили в эфире телеканала CNN. Президент также добавила, что Грузия участвует во всех международных резолюциях в поддержку Украины. Ранее Грузия вместе с Украиной подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре. Сообщалось, что ЕС приступил к рассмотрению заявки. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом власти Грузии заявляли, что не собираются участвовать в санкциях Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.