Грузия не поддержала санкции против России

25 февраля 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Премьер Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям против России Фото: Сергей Заикин © URA.RU Власти Грузии не желают участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада против России из-за ситуации на Украине. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. «Мы изучили действия партнеров. Я имею в виду экономические и финансовые санкции. И хочу твердо отметить, что Грузия, с учетом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению. Следовательно, как ответственный за внутреннюю и внешнюю политику я буду действовать лишь исходя из национальных интересов», — заявил Гарибашвили журналистам, передают РИА «Новости». Политик отметил, что если Грузия поддержит санкции в экономической и финансовой сфере, то в первую очередь, пострадают интересы жителей страны. Поэтому власти Грузии будут действовать исключительно исходя из интересов населения. Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь объединятся в рамках Союзного государства против санкций Запада. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Санкции со стороны Запада были введены в отношении России в ответ на начало военной операции на территории Украины. В частности, ограничения коснулись пять банков, 11 юридических лиц. Также автоэксперты допустили уход европейских авто с российского рынка Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Грузии не желают участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада против России из-за ситуации на Украине. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. «Мы изучили действия партнеров. Я имею в виду экономические и финансовые санкции. И хочу твердо отметить, что Грузия, с учетом национальных интересов и интересов народа, не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях, так как это лишь больше навредит нашей стране и населению. Следовательно, как ответственный за внутреннюю и внешнюю политику я буду действовать лишь исходя из национальных интересов», — заявил Гарибашвили журналистам, передают РИА «Новости». Политик отметил, что если Грузия поддержит санкции в экономической и финансовой сфере, то в первую очередь, пострадают интересы жителей страны. Поэтому власти Грузии будут действовать исключительно исходя из интересов населения. Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь объединятся в рамках Союзного государства против санкций Запада. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко. Санкции со стороны Запада были введены в отношении России в ответ на начало военной операции на территории Украины. В частности, ограничения коснулись пять банков, 11 юридических лиц. Также автоэксперты допустили уход европейских авто с российского рынка