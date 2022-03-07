Евросоюз запустил процедуру принятия Украины, Грузии и Молдавии

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Украина, Молдавия и Грузия подавали заявку на вступление в Евросоюз Фото:

Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в организацию. Аналогичные заявки начали рассматривать от Грузии и Молдавии.

«Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление», — передает AFP.

Ранее Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сперва нужно позаботиться о том, чтобы завершить военные действия на территории Украины. После Украины аналогичные заявки подали Молдавия и Грузия.

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Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в организацию. Аналогичные заявки начали рассматривать от Грузии и Молдавии. «Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление», — передает AFP. Ранее Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сперва нужно позаботиться о том, чтобы завершить военные действия на территории Украины. После Украины аналогичные заявки подали Молдавия и Грузия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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