Евросоюз запустил процедуру принятия Украины, Грузии и Молдавии

Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в организацию. Аналогичные заявки начали рассматривать от Грузии и Молдавии.
«Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление», — передает AFP.
Ранее Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сперва нужно позаботиться о том, чтобы завершить военные действия на территории Украины. После Украины аналогичные заявки подали Молдавия и Грузия.
Европейский союз приступил к рассмотрению заявки Украины на вступление в организацию. Аналогичные заявки начали рассматривать от Грузии и Молдавии. «Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление», — передает AFP. Ранее Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сперва нужно позаботиться о том, чтобы завершить военные действия на территории Украины. После Украины аналогичные заявки подали Молдавия и Грузия.