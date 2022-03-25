Путин назвал новый факт нацизма по отношению к России

25 марта 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался о дискриминации русской культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей, юношества, а также молодым деятелям культуры. «На Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Это сравнимо с тем, что происходило в гитлеровской германии. На западе процветает так называемая „культура отмены“, остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», — высказался Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Президент РФ также высказался про российских писателей, «отмененных» Западом. По его словам, в последний раз такая кампания по уничтожению литературы была в Германии почти 90 лет назад со стороны нацистов, сообщает телеканал 360. Россияне начали сталкиваться с травлей за границей после начала спецоперации на Украине. Жители США и Европы винят русских в ситуации на Украине, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает «Царьград». Ранее российские программисты заявили о дискриминации и издевательствах со стороны иностранных коллег в IT-компаниях. Власти Германии понимают, что в стране есть разжигание ненависти к русскоговорящему населению, сообщил российский посол в Берлине Сергей Нечаев. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины, заявлял Путин. Россия предлагала Киеву предотвратить спецоперацию и вывести войска из Украины, но они отказались, сообщал глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин на встрече с лауреатами премий президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей, юношества, а также молодым деятелям культуры. «На Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Это сравнимо с тем, что происходило в гитлеровской германии. На западе процветает так называемая „культура отмены“, остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», — высказался Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». Президент РФ также высказался про российских писателей, «отмененных» Западом. По его словам, в последний раз такая кампания по уничтожению литературы была в Германии почти 90 лет назад со стороны нацистов, сообщает телеканал 360. Россияне начали сталкиваться с травлей за границей после начала спецоперации на Украине. Жители США и Европы винят русских в ситуации на Украине, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает «Царьград». Ранее российские программисты заявили о дискриминации и издевательствах со стороны иностранных коллег в IT-компаниях. Власти Германии понимают, что в стране есть разжигание ненависти к русскоговорящему населению, сообщил российский посол в Берлине Сергей Нечаев. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали денацификация и демилитаризация. Такие меры стали вынужденными, потому что жители Донбасса страдали от издевательств со стороны Украины, заявлял Путин. Россия предлагала Киеву предотвратить спецоперацию и вывести войска из Украины, но они отказались, сообщал глава государства.