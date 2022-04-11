Пермские власти нашли деньги на ремонт столетнего путепровода

В 2020 году аварийный путепровод немного укрепили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Перми выделяет 26,3 млн рублей на ремонт железнодорожного путепровода в районе вокзала Пермь-1 1899 года постройки. Это предусмотрено поправками в бюджет на 2022—2024 годы, который внесен на рассмотрение в гордуму. Документ опубликован на сайте думы.

«Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края (Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь-II — Пермь-I Свердловской железной дороги) — 26 250 000 рублей», — говорится в документе. Такую сумму местные власти будут тратить ежегодно, отмечается в ведомственной структуре расходов бюджета.

Общая стоимость работ по реконструкции при этом оценивается в 35 млн рублей в 2022 году и по 105 млн рублей в 2023-2024. Такие цифры фигурируют в перечне объектов капитального строительства (приложение к проекту решения думы). Предполагается, что в 2022 году 8,8 млн рублей выделит край. В 2023—2024 годах местные власти надеются получить из регионального бюджета на путепровод по 78,8 млн рублей.

Железнодорожный путепровод на ул. Монастырской является объектом культурного наследия федерального значения. Он построен в 1899 году. Спустя сто лет, в 1999 году, он был признан аварийным. Движение транспорта весом более 10 т было запрещено. Это выяснилось в 2019 году, когда по инициативе экс-губернатора Максима Решетникова по ул. Монастырской были запущены большие автобусы вместо ПАЗов. В 2022 году путепровод укрепили и открыли его для транспорта весом до 20 т.

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