В России запретили фильм «Зеленый слоник»

06 мая 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Фильм запрещен из-за эпизодов жестоких убийств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о запрете фильма «Зеленый слоник». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Из материалов дела следует, что в сети Интернет размещены фильмы „Зеленый слоник“, „Ниндзя-убийца“, „Эксперимент за стеклом“, содержащие сцены насилия, расчленения тела человека, иных способов убийств в особо жестокой форме. Посещение сайтов свободно для всех без исключения граждан, сайты не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Просмотр данных фильмов, как постановил суд, может причинить вред психическому здоровью несовершеннолетних. «Зеленый слоник», в частности, натуралистично демонстрирует эпизоды жестоких убийств, содержит сцены психического насилия, где героев картины принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство. Ранее суд в Санкт-Петербурге признал запрещенным в России японское аниме «Тетрадь смерти». Приглашенный эксперт заявил, что фильм содержит сцены, которые пропагандируют самоубийства и могут оказать негативное влияние на психику несовершеннолетних, передает RT. Фильм «Зеленый слоник» рассказывает историю двух младших офицеров, которые оказываются в одной камере на гауптвахте. В фильме главные роли исполняют Владимир Епифанцев и Пахом. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск о запрете фильма «Зеленый слоник». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Из материалов дела следует, что в сети Интернет размещены фильмы „Зеленый слоник“, „Ниндзя-убийца“, „Эксперимент за стеклом“, содержащие сцены насилия, расчленения тела человека, иных способов убийств в особо жестокой форме. Посещение сайтов свободно для всех без исключения граждан, сайты не содержат ограничений по кругу лиц и возрасту», — говорится в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Просмотр данных фильмов, как постановил суд, может причинить вред психическому здоровью несовершеннолетних. «Зеленый слоник», в частности, натуралистично демонстрирует эпизоды жестоких убийств, содержит сцены психического насилия, где героев картины принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство. Ранее суд в Санкт-Петербурге признал запрещенным в России японское аниме «Тетрадь смерти». Приглашенный эксперт заявил, что фильм содержит сцены, которые пропагандируют самоубийства и могут оказать негативное влияние на психику несовершеннолетних, передает RT. Фильм «Зеленый слоник» рассказывает историю двух младших офицеров, которые оказываются в одной камере на гауптвахте. В фильме главные роли исполняют Владимир Епифанцев и Пахом.