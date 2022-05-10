Украина потеряла 14 самолетов и вертолетов при штурме Змеиного

Российские военные нанесли удар по украинским вертолетам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили 14 украинских самолетов и вертолетов, которые ВСУ использовали для штурма острова Змеиный. Об этом рассказали в Минобороны РФ во время брифинга.

«Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ.

Также Россия уничтожила днем украинский беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2». Всего Украина потеряла в этом районе за прошедшие трое суток 30 беспилотников, девять из которых «Байрактар-ТБ2». Их задействовали для захвата Змеиного, отметили в Минобороны РФ. В результате на острове остаются 27 тел украинских боевиков.

Украинские десантники двое суток пытались прорвать оборону острова. На берег пытались высадиться морской и воздушный десант, но российская армия отбила атаку. Указание о штурме дал президент Украины Владимир Зеленский, также участвовали советники из США и Британии, цитирует Life заявление Минобороны РФ. Над островом Змеиный уничтожили два Су-24 и Ми-24 ВСУ, пишет «Утро.ру». Змеиный имеет важное стратегическое значение для России и для Украины, он позволяет обеспечить контроль всей северо-западной части Черного моря. Россия проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание, что приоритетом армии страны является поражение военной инфраструктуры и исключение жертв среди мирного населения.

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