Солдаты РФ отбили массированную атаку ВСУ на остров Змеиный

Вооруженные силы РФ двое суток отбивали атаки на остров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы предотвратили попытку захвата острова Змеиный со стороны украинской армии. По информации Минобороны РФ, ВСУ понесли большие потери.

«Украинская попытка захвата Змеиного сорвана, у противника большие потери», — сообщили в МО РФ. В российском военном ведомстве добавили, что украинские десантники двое суток пытались прорвать оборону острова. Попытки предпринимались как со стороны моря, так и с воздуха.

Змеиный остров имеет важное стратегическое значение для обеих сторон. В частности, участок суши позволяет обеспечить контроль всей северо-западной части Черного моря.

Россия начала спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.