В 2025 году под Екатеринбургом запустят индустриальный парк

Инвестиции в будущий индустриальный парк под Екатеринбургом оцениваются в 30 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На развитие индустриального парка «Новосвердловский» под Екатеринбургом в ближайшие восемь лет потратят 30 млрд рублей. Основным резидентом центра является маркетплейс Wildberries, а саму площадку планируют открыть к 2025 году.

«Параметры — мы оцениваем расходы на инфраструктуру в 3,5 млрд рублей. По нашим оценкам, первую очередь парка мы запустим в 2025 году, вторую очередь — в 2027 году. Учитывая те инвестиции, которые закладывает Wildberries, безусловно, это большая сумма, где-то порядка 30 млрд рублей инвестиций и 11 млрд рублей налоговых отчислений до 2030 года», — сказал врио гендиректора Корпорации развития Среднего Урала Игорь Визгин. Его слова передает ТАСС.

По его словам, Wildberries создал более 15 тысяч рабочих мест благодаря реализации проекта. «Площадка является перспективной для развития региона, Екатеринбурга и крупного бизнеса. На территории парка появятся производственно-складские помещения формата „лайт индастриал“», — подытожил он.

В апреле URA.RU сообщало, что Wildberries откроет распределительный центр возле ТЭЦ. О планах Wildberries открыть распределительный центр в Екатеринбурге стало известно еще в 2018 году. Компания рассматривала несколько площадок. В числе первых был участок в 56 га в границах улиц Амундсена — Европейской — Цыганской. Однако сделка не состоялась, потому что онлайн-ретейлер не смог договориться об условиях сделки с владельцем земли.