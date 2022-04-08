Wildberries нашел площадку под свои склады в Екатеринбурге

На складах Wildberries будет создано до 15 тысяч рабочих мест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Маркетплейс Wildberries откроет распределительный центр в логистическом парке «Новосвердловский» возле одноименной ТЭЦ. Как стало известно URA.RU, сегодня комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга, куда входят депутаты, чиновники, девелоперы и эксперты, согласовала необходимые правки.

Согласно материалам комиссии (имеются в распоряжении редакции), в логопарке построят фулфилмент-фабрики Wildberries. Это значит, что здесь будут проводить все операции с момента оформления заказа до вручения товара покупателю. В распредцентре создадут до 15 тысяч рабочих мест.

Распредцентр займет первую очередь «Новосвердловского» площадью 87,6 га и разместится рядом с научно-технологическим центром «Татищев». Для реализации проекта требовалось изменить границы трех территориальных зон: зоны развития застройки (ЗРС), зоны объектов среднего и высшего профессионального образования и научных комплексов (ЦС-2) и зона производственно-коммунальных объектов (ПК-1).

О планах Wildberries открыть распределительный центр в Екатеринбурге стало известно еще в 2018 году. Компания рассматривала несколько площадок. В числе первых был участок в 56 га в границах улиц Амундсена — Европейской — Цыганской. Однако сделка не состоялась, потому что онлайн-ретейлер не смог договориться об условиях сделки с владельцем земли — группой «Кортрос» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, владеет АО «РСГ-Академическое», застройщиком Академического района). Хотя к тому моменту стороны уже заключили предварительный договор и было выполнено 10% проектных работ. После этого рассматривался логистический парк «Уральский», расположенный вблизи озера Шарташ.

Участок, где будет построен логистический парк «Новосвердловский» Скан из материалов комиссии

Вариант планировочного решения будущего логопарка «Новосвердловский» Скан из материалов комиссии

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