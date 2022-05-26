Курганцам рассказали, как рассчитать пенсию в онлайн-калькуляторе

Жители Зауралья могут узнать размер будущей пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Зауралья могут узнать размер будущей пенсии с помощью электронного сервиса «Пенсионный калькулятор». Там же можно получить информацию о том, как увеличить размер выплаты. Сервис доступен в личном кабинете на сайте ПФР, сообщили URA.RU в отделении Пенсионного фонда РФ по Курганской области.

«Персональные данные, сведения о стаже и заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК) отобразятся автоматически. Чтобы спрогнозировать размер будущей пенсии, нужно будет дополнительно указать, как гражданин планирует работать — на себя или по найму, внести данные о нестраховых периодах, наличии иждивенцев при выходе на пенсию, трудовой деятельности в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местам», — сообщили в пресс-службе курганского регионального отделения ПФР.

Электронный сервис также моделирует условия для желаемого размера пенсии. Исходя из желаемой суммы, которую укажет человек, калькулятор рассчитает, какой стаж необходимо выработать и сколько ИПК иметь к моменту выхода на пенсию. В режиме онлайн можно менять данные, чтобы узнать, как они отразятся на будущих выплатах.

Кроме того, на странице « Пенсионного калькулятора » имеется справочная информация. К примеру, пользователь может узнать, как отражаются на общем стаже нестраховые периоды (служба в армии, уход за пожилым человеком старше 80 лет или ребенком до 1,5 года).

Как уточнили в отделении ПФР по Курганской области, калькулятор рассчитывает предполагаемый размер пенсии исходя из данных на 2022 год. Дело в том, что стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к пенсии увеличивается ежегодно. Также нужно учитывать, что к моменту выхода на пенсию могут измениться жизненные обстоятельства человека.

В ПФР напомнили, что тем, кто выходит на пенсию, рекомендуется обращаться за оформлением выплаты заранее. С собой необходимо принести паспорт, трудовую книжку, документы об очном образовании, свидетельства о рождении детей, военный билет (для мужчин), а также документы, которые подтверждают стаж или длительность не страховых периодов.