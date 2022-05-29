Ассенизаторы из Щучья возмущены состоянием дороги до полигона ЖБО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ассенизаторы из города Щучье Курганской области не хотят перевозить отходы по бездорожью и предупреждают жителей об экологическом бедствии. Соответствующее анонимное обращение выложено в соцсети «ВКонтакте».

«В Курганской области городу Щучье грозит экологическая катастрофа. Перевозчики по вывозу жидких бытовых отходов отказываются работать из-за полного отсутствия дороги на полигон ЖБО (жидких бытовых отходов). Местные власти бездействуют», — говорится в анонимном посте группы «Свежие новости Щучье».

В комментариях к данному посту мэрия города Щучье ответила, что указанная территория полигона ЖБО и дорога к нему не входят в границы муниципального образования. В районной администрации попросили URA.RU направить им официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU сообщало, что возле села Красная нива в Курганской области незаконно сливают жидкие бытовые отходы. В анонимном обращении указано, что слив отходов в леса и поля происходит уже несколько лет.