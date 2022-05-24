В Курганской области канализационные отходы сливают в леса и поля

На незаконный слив отходов жалуются в Шадринском районе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В леса и поля, которые находятся возле села Красная нива (Курганская область) незаконно сливают жидкие бытовые отходы. Об этом местный житель сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу вас обратить внимание на несанкционированный слив жидких бытовых отходов из ассенизаторских машин, где для них удобно, в окрестностях села Красная нива, леса, поля. <…> На протяжении многих лет», — указано в анонимном обращении к местным властям, размещенном в группе «Шадринск Подслушано».

В комментариях под постом обратившемуся ответили представители администрации Шадринского района, к которому относится село. Они объяснили, что властям не поступала информация о фактах вывоза нечистот в окрестностях Краснонивинского сельсовета. Представители власти попросили жителей сообщать об этих фактах вместе с номером ассенизаторской машины. «Окрестности села большие, и выявление подобных фактов возможно только благодаря неравнодушным людям», — объяснили в администрации.

Ранее стало известно, что в Кургане незаконно сливают отходы в парке Памяти первых поселенцев Кургана. По словам депутата гордумы Ивана Камшилова, в парк для незаконного слива приезжают десятки ассенизаторских машин.