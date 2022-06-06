В Перми осужден бывший срочник после скандала с дракой в части

Приговор суда не вступил в законную силу Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми суд оштрафовал бывшего срочника воинской части №88503 авиабазы «Сокол» Дмитрия Бичурина после скандала с дракой. Он признан виновным в даче заведомо ложных показаний и наказан штрафом в размере 40 тысяч рублей, рассказали URA.RU в Пермском военном гарнизонном суде, где рассматривалось дело. Ранее был осужден бывший военнослужащий этой же части Дмитрий Чекалин, подравшийся со своим сослуживцем.

«Ему [Бичурину] назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщили в суде. Адвокат осужденного Ирина Волкова подала апелляционную жалобу в Центральный окружной военный суд города Екатеринбурга. В беседе с URA.RU она сказала, что жалоба пока не принята судом к производству.

Бичурин проходил свидетелем по уголовному делу о драке между двумя его сослуживцами в воинской части авиабазы «Сокол». В ходе расследования он признался адвокату Чекалина, что дал «нужные показания» под давлением следствия. Это стало поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела по статье о даче заведомо ложных показаний (ч.1 ст. 307 УК РФ).

Драка между двумя срочниками — Григорием Хасановым и Дмитрием Чекалиным — произошла в воинской части в марте 2020 года. Спустя несколько месяцев Чекалин попал под статью о неуставных взаимоотношениях. Ему грозило до трех лет реального лишения свободы. Однако суд учел показания свидетелей, которые рассказали, что конфликт спровоцировал Хасанов. В итоге суд наказал военнослужащего штрафом и обязал возместить сослуживцу моральный вред за нанесенную травму.

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