У следствия возникли вопросы к бывшему военнослужащему Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшему срочнику воинской части №88503 авиабазы «Сокол» Дмитрию Бичурину грозит уголовное дело из-за скандала с дракой между двумя служащими. Об инциденте подробно рассказывало URA.RU. Бичурин оказался под подозрением из-за показаний, которые ранее сам дал следователю Военного следственного отдела Пермского гарнизона, пояснил агентству осведомленный источник.

«Уголовное дело по ч.1 ст. 307 УК РФ („Дача заведомо ложных показаний“) возбуждено следователем 3 декабря. Обвинение Бичурину пока не предъявлено, он проходит по делу как подозреваемый», — сказал источник, пояснив, что «это напрямую связано с историей об избиении солдата в воинской части „Сокол“». Бывший срочник на днях уволился в запас и отправился на родину в Уфу, но во вторник, 7 декабря, вернется в Пермь для допроса.

Бичурин ранее допрашивался как свидетель по уголовному делу о драке между двумя военнослужащими. В ходе расследования он признался Екатерине Тряскиной, адвокату обвиняемого Дмитрия Чекалина, что дал «нужные показания» под давлением следствия. В дальнейшем он общался со следствием только в присутствии защитника.

Получить комментарий в Военном следственном отделе Пермского гарнизона не удалось, на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Номер телефона адвоката Бичурина Ирины Волковой оказался недоступен для связи.

Драка между бывшим срочником в/ч «Сокол» Чекалиным и его сослуживцем Григорием Хасановым произошла в марте. Спустя несколько месяцев военнослужащий попал под статью о неуставных взаимоотношениях. Ему грозило до трех лет реального лишения свободы. При этом и сам Чекалин, и его сослуживцы указывали на то, что драку спровоцировал Хасанов. В итоге суд наказал Чекалина штрафом и обязал возместить сослуживцу моральный вред за нанесенную травму.