В Тюмени неизвестные обстреляли окна квартир на Солнечном проезде, 3 (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени неизвестные обстреливают окна квартир и машины по адресу Солнечный проезд, 3. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«В Тюмени на проезде Солнечный обстреливают окна квартир и машины жителей. Вот такими обстрелами ознаменовывается уже какое утро нашего дома по адресу проезд Солнечный, 3. Пострадали окна и машины», — говорится в посте группы «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что пострадавшие обратились в полицию. Кроме того, местный житель поделился фотографией. На фото видно отверстие от пуль на окне квартиры.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени неизвестный стрелял по детям из пневматического оружия, которые играли на дворовой площадке. По словам местной жительницы, ее сыну попали в шею, а вторая пулька прилетела в козырек кепки. Другому мальчику попали в плечо. После того, как ситуация была обнародована, проверку по данному факту начала прокуратура региона.

Поврежденное стекло после обстрела Фото: группа «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте»

Пули после обстрела квартиры в Тюмени Фото: группа «Тюмень | Регион — 72» в соцсети «ВКонтакте»