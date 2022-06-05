05 июня 2022
04 июня 2022

Под Тюменью детей расстреляли из пневматического оружия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парки Екатеринбурга. Екатеринбург, детская площадка, карусель
Инцидент произошел на детской площадке в поселке Московский Фото:

В поселке Московский Тюменского района неизвестный стрелял из пневматического оружия по детям, играющим на дворовой площадке. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». При этом пострадавшие не стали обращаться в полицию.

«В поселке Московский во дворе дома по адресу Озерная, 5 с сыном произошел инцидент. Кто-то с балкона этого дома стрелял пульками по детям, гуляющим на площадке. Моему сыну попали в шею и вторая пулька прилетела в козырек кепки. Другому мальчику попали в плечо. Если у кого-то дети видели, откуда стреляли, или тоже пострадали, напишите, пожалуйста, мне в личку. Может, чьи-то дети были в гостях в том доме. Вы же должны знать, есть у вашего ребенка подобный пистолет или нет», — заявила в своей публикации Ксения Жукова, приложив подтверждающее фото.

В комментариях к записи мнения пользователи резко осудили поступок стрелявшего. «Совсем уже нет мозгов. А если бы в глаз? Как родители воспитывают, вообще не понимаю», — заявила Анастасия Санькова. «7,5 джоулей. Стрелял не ребенок», — предположил Артем Михайлов. «Обычный пластик так бы не прострелил. Скорее всего, пневмат. У него и точность более высокая, а с игрушки выстрел пульку уносит обычным ветром. Так что до цели не дойти с балкона», — добавил пользователь с ником Oleg Oleg.

В региональном УМВД агентству сообщили, что информация об инциденте проверяется. «Размещенная информация будет проверена сотрудниками межмуниципального отдела „Тюменский“. В случае подтверждения произошедшего, будет дана правовая оценка», — пояснили там URA.RU.

Одна из пуль попала ребенку в шею, другая — в козырек кепки
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В поселке Московский Тюменского района неизвестный стрелял из пневматического оружия по детям, играющим на дворовой площадке. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». При этом пострадавшие не стали обращаться в полицию. «В поселке Московский во дворе дома по адресу Озерная, 5 с сыном произошел инцидент. Кто-то с балкона этого дома стрелял пульками по детям, гуляющим на площадке. Моему сыну попали в шею и вторая пулька прилетела в козырек кепки. Другому мальчику попали в плечо. Если у кого-то дети видели, откуда стреляли, или тоже пострадали, напишите, пожалуйста, мне в личку. Может, чьи-то дети были в гостях в том доме. Вы же должны знать, есть у вашего ребенка подобный пистолет или нет», — заявила в своей публикации Ксения Жукова, приложив подтверждающее фото. В комментариях к записи мнения пользователи резко осудили поступок стрелявшего. «Совсем уже нет мозгов. А если бы в глаз? Как родители воспитывают, вообще не понимаю», — заявила Анастасия Санькова. «7,5 джоулей. Стрелял не ребенок», — предположил Артем Михайлов. «Обычный пластик так бы не прострелил. Скорее всего, пневмат. У него и точность более высокая, а с игрушки выстрел пульку уносит обычным ветром. Так что до цели не дойти с балкона», — добавил пользователь с ником Oleg Oleg. В региональном УМВД агентству сообщили, что информация об инциденте проверяется. «Размещенная информация будет проверена сотрудниками межмуниципального отдела „Тюменский“. В случае подтверждения произошедшего, будет дана правовая оценка», — пояснили там URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...