Инцидент произошел на детской площадке в поселке Московский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Московский Тюменского района неизвестный стрелял из пневматического оружия по детям, играющим на дворовой площадке. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». При этом пострадавшие не стали обращаться в полицию.

«В поселке Московский во дворе дома по адресу Озерная, 5 с сыном произошел инцидент. Кто-то с балкона этого дома стрелял пульками по детям, гуляющим на площадке. Моему сыну попали в шею и вторая пулька прилетела в козырек кепки. Другому мальчику попали в плечо. Если у кого-то дети видели, откуда стреляли, или тоже пострадали, напишите, пожалуйста, мне в личку. Может, чьи-то дети были в гостях в том доме. Вы же должны знать, есть у вашего ребенка подобный пистолет или нет», — заявила в своей публикации Ксения Жукова, приложив подтверждающее фото.

В комментариях к записи мнения пользователи резко осудили поступок стрелявшего. «Совсем уже нет мозгов. А если бы в глаз? Как родители воспитывают, вообще не понимаю», — заявила Анастасия Санькова. «7,5 джоулей. Стрелял не ребенок», — предположил Артем Михайлов. «Обычный пластик так бы не прострелил. Скорее всего, пневмат. У него и точность более высокая, а с игрушки выстрел пульку уносит обычным ветром. Так что до цели не дойти с балкона», — добавил пользователь с ником Oleg Oleg.

В региональном УМВД агентству сообщили, что информация об инциденте проверяется. «Размещенная информация будет проверена сотрудниками межмуниципального отдела „Тюменский“. В случае подтверждения произошедшего, будет дана правовая оценка», — пояснили там URA.RU.

Одна из пуль попала ребенку в шею, другая — в козырек кепки Ксения Жукова, соцсеть «ВКонтакте»

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