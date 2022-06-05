Тюменская прокуратура проведет проверку после стрельбы по детям

06 июня 2022 в 22:54 Размер текста - 17 +

Прокуратура Тюменской области проведет доследственную проверку по факту стрельбы по детям из пневматического оружия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Тюменской области начала проверку после стрельбы по детям из пневматического оружия в поселке Московском Тюменского района. Информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры региона. «В СМИ опубликована информация о том, что в поселке Московском Тюменского района в районе д. 5 по улице Озерной неизвестный стрелял из пневматического оружия по детям, играющим на детской площадке. По данному факту сотрудниками МО МВД России „Тюменский“ проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. Кроме того, будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. Ранее URA.RU писало, что в поселке Московском Тюменского района неизвестный стрелял из пневматического оружия с балкона по детям, которые играли на дворовой площадке. По словам местной жительницы, ее сыну попали в шею, а вторая пулька прилетела в козырек кепки. Другому мальчику попали в плечо. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Прокуратура Тюменской области начала проверку после стрельбы по детям из пневматического оружия в поселке Московском Тюменского района. Информация об этом появилась на официальном сайте прокуратуры региона. «В СМИ опубликована информация о том, что в поселке Московском Тюменского района в районе д. 5 по улице Озерной неизвестный стрелял из пневматического оружия по детям, играющим на детской площадке. По данному факту сотрудниками МО МВД России „Тюменский“ проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты проверки. Кроме того, будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований. Ранее URA.RU писало, что в поселке Московском Тюменского района неизвестный стрелял из пневматического оружия с балкона по детям, которые играли на дворовой площадке. По словам местной жительницы, ее сыну попали в шею, а вторая пулька прилетела в козырек кепки. Другому мальчику попали в плечо.