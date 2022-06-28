В Перми на крыше скандального центра будут выращивать клубнику

29 июня 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Эпопея со зданием длится уже около 17 лет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU На крыше пермского бизнес-центра «Магнат» на ул. Монастырская, 2б планируется организовать лаунж-зону с клубничной плантацией. Но только для сотрудников центра. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора компании, занимающейся брокериджем «Магната» (комплексом услуг в сфере недвижимости) Елену Денисову. «Мы хотим сделать небольшую клубничную плантацию на гидропонике. Сейчас обсуждаем проектное решение — оно должно соответствовать всем нормам. Люди проводят на работе большую часть своей жизни, создание такого объекта сделает работу в офисе комфортной и интересной», — сообщила Елена Денисова. Лаунж — зона будет организована в виде закрытого помещения тепличного типа. Ее созданием планируют заняться уже после введения здания в эксплуатацию, так как согласование такого проекта потребует много времени. Собственники не исключают, что в будущем, крыша станет общедоступной для всех пермяков. Владельцы бизнес-центра «Магнат» получили разрешение на строительство в 2005 году. Через четыре года девелопер начал возведение ТЦ, но не смог закончить работы — не были согласованы изменения в проекте. В 2015-м компания вновь добилась разрешения, но краевые власти выступили с требованием прервать работы. После многочисленных разбирательств, здание было признано законной постройкой. Собственники планируют его открытие на конец 2022 года. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

На крыше пермского бизнес-центра «Магнат» на ул. Монастырская, 2б планируется организовать лаунж-зону с клубничной плантацией. Но только для сотрудников центра. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора компании, занимающейся брокериджем «Магната» (комплексом услуг в сфере недвижимости) Елену Денисову. «Мы хотим сделать небольшую клубничную плантацию на гидропонике. Сейчас обсуждаем проектное решение — оно должно соответствовать всем нормам. Люди проводят на работе большую часть своей жизни, создание такого объекта сделает работу в офисе комфортной и интересной», — сообщила Елена Денисова. Лаунж — зона будет организована в виде закрытого помещения тепличного типа. Ее созданием планируют заняться уже после введения здания в эксплуатацию, так как согласование такого проекта потребует много времени. Собственники не исключают, что в будущем, крыша станет общедоступной для всех пермяков. Владельцы бизнес-центра «Магнат» получили разрешение на строительство в 2005 году. Через четыре года девелопер начал возведение ТЦ, но не смог закончить работы — не были согласованы изменения в проекте. В 2015-м компания вновь добилась разрешения, но краевые власти выступили с требованием прервать работы. После многочисленных разбирательств, здание было признано законной постройкой. Собственники планируют его открытие на конец 2022 года.