В центре Екатеринбурга начнут ремонт легендарного дома

О реставрации Дома контор заговорили в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ремонт в Доме контор на улице Малышева, 42 в Екатеринбурге начнут спустя год после начала экспертизы. Соответствующая информация появилась на сайте Главэкспертизы России.

«Планируется провести капитальный ремонт фасадов и крыши здания. Предстоит заменить кровельное покрытие, отремонтировать деревянные конструкции, укрепить чердачное перекрытие», — говорится в сообщении. Там отметили, что специалисты отремонтируют не только сам каркас здания, но и водоотводные сооружения.

В ведомстве уточнили, что решение о ремонте здания приняли после специальной экспертизы. Управление госэкспертизы Свердловской области пришло к выводу о необходимости капремонта.

Экспертиза Дома контор началась в 2021 году. На ремонт предполагалось потратить около миллиона рублей.

Здание было простроено в Екатеринбурге в 1942 году. В его строительстве участвовал Владимир Смирнов, который впоследствии занял пост главного архитектора города. В годы Великой Отечественной войны в здании размещался эвакуационный госпиталь № 1708, где спасали раненых солдат. Позднее, в мирное время, его стали использовать как офисный центр.