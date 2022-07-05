В центре Екатеринбурга начнут ремонт легендарного дома

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Конструктивизм. Майорова. Екатеринбург, альфа банк, дом контор, здание, улица малышева
О реставрации Дома контор заговорили в 2021 году Фото:

Ремонт в Доме контор на улице Малышева, 42 в Екатеринбурге начнут спустя год после начала экспертизы. Соответствующая информация появилась на сайте Главэкспертизы России.

«Планируется провести капитальный ремонт фасадов и крыши здания. Предстоит заменить кровельное покрытие, отремонтировать деревянные конструкции, укрепить чердачное перекрытие», — говорится в сообщении. Там отметили, что специалисты отремонтируют не только сам каркас здания, но и водоотводные сооружения.

В ведомстве уточнили, что решение о ремонте здания приняли после специальной экспертизы. Управление госэкспертизы Свердловской области пришло к выводу о необходимости капремонта.

Экспертиза Дома контор началась в 2021 году. На ремонт предполагалось потратить около миллиона рублей.

Здание было простроено в Екатеринбурге в 1942 году. В его строительстве участвовал Владимир Смирнов, который впоследствии занял пост главного архитектора города. В годы Великой Отечественной войны в здании размещался эвакуационный госпиталь № 1708, где спасали раненых солдат. Позднее, в мирное время, его стали использовать как офисный центр.

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Ремонт в Доме контор на улице Малышева, 42 в Екатеринбурге начнут спустя год после начала экспертизы. Соответствующая информация появилась на сайте Главэкспертизы России. «Планируется провести капитальный ремонт фасадов и крыши здания. Предстоит заменить кровельное покрытие, отремонтировать деревянные конструкции, укрепить чердачное перекрытие», — говорится в сообщении. Там отметили, что специалисты отремонтируют не только сам каркас здания, но и водоотводные сооружения. В ведомстве уточнили, что решение о ремонте здания приняли после специальной экспертизы. Управление госэкспертизы Свердловской области пришло к выводу о необходимости капремонта. Экспертиза Дома контор началась в 2021 году. На ремонт предполагалось потратить около миллиона рублей. Здание было простроено в Екатеринбурге в 1942 году. В его строительстве участвовал Владимир Смирнов, который впоследствии занял пост главного архитектора города. В годы Великой Отечественной войны в здании размещался эвакуационный госпиталь № 1708, где спасали раненых солдат. Позднее, в мирное время, его стали использовать как офисный центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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